EuroLeague 2024-25 Sezonunun Formatı Belli Oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

EuroLeague 2024-25 Sezonunun Formatı Belli Oldu

EuroLeague 2024-25 Sezonunun Formatı Belli Oldu

Basketbol Kadınlar Avrupa Ligi'nde (EuroLeague) 2024-25 sezonu için format açıklandı. Normal sezonda 16 takımın yer alacağı iki aşamalı birinci ve ikinci tur düzenlenecek. İlk turdaki puanlar taşınacak ve ikinci turda gruplar oluşturulacak. Yarı final ve çeyrek final play-in maçları sonucunda 6'lı Final oynanacak.

16.05.2024 13:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Basketbol Kadınlar Avrupa Ligi'nde (EuroLeague) 2024-25 sezonunun formatı belli oldu.

FIBA'dan yapılan açıklamada, birinci ve ikinci tur olmak üzere iki aşamaya ayrılacak normal sezonda toplam 16 takım mücadele edecek. Dörder takımın yer aldığı dört grupta, ilk üçe giren ekipler ikinci tura yükselecek.

İlk turdaki puanların taşındığı ikinci turda, A ve B gruplarındaki takımlar E Grubu'nu, C ve D gruplarındaki takımlar da F Grubu'nu oluşturacak.

Bu turu ilk iki sırada bitiren ekipler yarı final play-in, üçüncü ve dördüncü sırada bitirenler ise çeyrek final play-in maçları oynayacak.

Yarı final play-in turunda kazananlar doğrudan yarı final bileti alırken, kaybedenler çeyrek final play-in turunun kazananıyla çeyrek finalde karşılaşacak.

Sezon, ligin en iyi takımlarının Avrupa şampiyonunu belirlemek için tekli eleme formatında karşı karşıya geleceği 6'lı Final ile sona erecek.

Kaynak: AA

Basketbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor EuroLeague 2024-25 Sezonunun Formatı Belli Oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


00:14 28 Şubat’tan hüküm giyen emekli generallerin cezaları affedildi 28 Şubat'tan hüküm giyen emekli generallerin cezaları affedildi
23:32 İsrail, Türkiye ile serbest ticaret anlaşmasını feshediyor İsrail, Türkiye ile serbest ticaret anlaşmasını feshediyor
23:24 Kobani Davası’ndan tahliye edilen Kışanak: Mesele ülkenin sorunlarının çözüleceği ortamı yaratmak Kobani Davası'ndan tahliye edilen Kışanak: Mesele ülkenin sorunlarının çözüleceği ortamı yaratmak
21:26 Kılıçdaroğlu’ndan dikkat çeken ’’Kobani’’ davası yorumu: Bunun için dikta rejimleriyle el sıkışılmaz, sistemin aparatı olunmaz Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken ''Kobani'' davası yorumu: Bunun için dikta rejimleriyle el sıkışılmaz, sistemin aparatı olunmaz
15:33 Kobani Davası’nda karar Ahmet Türk 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı, Sırrı Süreyya Önder ve Ayhan Bilgen beraat etti Kobani Davası'nda karar! Ahmet Türk 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı, Sırrı Süreyya Önder ve Ayhan Bilgen beraat etti
00:28 Dışişleri Bakanlığı’na 3 yeni bakan yardımcısı Dışişleri Bakanlığı'na 3 yeni bakan yardımcısı
23:50 Beştepe’den Kobani Davası’yla ilgili ilk açıklama geldi Beştepe'den Kobani Davası'yla ilgili ilk açıklama geldi
23:30 Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sahnede ’’dabke’’ dansı yaptı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sahnede ''dabke'' dansı yaptı
23:03 Türkiye, 15 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası’nda 5 madalya kazandı Türkiye, 15 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 5 madalya kazandı
23:01 Taraftarlar kahroldu 120 yıllık kulüp iflas etti Taraftarlar kahroldu! 120 yıllık kulüp iflas etti
22:31 1. Lig play-off yarı final eşleşmesi belli oldu: Bodrumspor-Çorum FK 1. Lig play-off yarı final eşleşmesi belli oldu: Bodrumspor-Çorum FK
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.05.2024 05:10:48. #1.11#
SON DAKİKA: EuroLeague 2024-25 Sezonunun Formatı Belli Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement