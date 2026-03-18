EuroLeague'de 32. Hafta Heyecanı
EuroLeague'de 32. Hafta Heyecanı

18.03.2026 10:41
Anadolu Efes, Monaco'yu konuk ederken, Fenerbahçe Beko da Milano'yu ağırlayacak.

Basketbol Avrupa Ligi'nde (EuroLeague) 32. hafta heyecanı yarın oynanacak maçlarla başlayacak.

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda 32. hafta, yarın ve 20 Mart Cuma günü oynanacak müsabakalarla tamamlanacak.

Türk takımlarından Anadolu Efes, yarın Fransa ekibi Monaco'yu konuk edecek. Fenerbahçe Beko ise cuma günü İtalya'nın EA7 Emporio Armani Milan takımını ağırlayacak.

Anadolu Efes, Avrupa Ligi'nde 10 galibiyet ve 21 mağlubiyetle 18. basamakta, bir maçı eksik Fenerbahçe Beko ise 22 galibiyet ve 9 yenilgiyle ilk sırada yer alıyor.

Avrupa Ligi'nde 32. haftanı programı (TSİ) şöyle:

Yarın:

20.00 Valencia Basket (İspanya)-Barcelona (İspanya)

20.30 Anadolu Efes (Türkiye)-AS Monaco (Fransa)

22.05 Hapoel Tel Aviv (İsrail)-Virtus Bologna (İtalya)

22.15 Olimpiyakos (Yunanistan)-Kosner Baskonia (İspanya)

22.30 Bayern Münih (Almanya)-Dubai Basketbol (Birleşik Arap Emirlikleri)

22.45 Paris Basketbol (Fransa)-Partizan (Sırbistan)

20 Mart Cuma:

20.45 Fenerbahçe Beko (Türkiye)-EA7 Emporio Armani Milan (İtalya)

21.00 Zalgiris Kaunas (Litvanya)-Real Madrid (İspanya)

22.15 Panathinaikos AKTOR (Yunanistan)-Kızılyıldız (Sırbistan)

22.45 LDLC ASVEL (Fransa)-Maccabi Rapyd (İsrail)

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sibel Can 11 yaş küçük sevgilisini hediyelere boğdu Sibel Can 11 yaş küçük sevgilisini hediyelere boğdu
Cüce fenomen Alejo Little hayatını kaybetti, son paylaşımı yürek burktu Cüce fenomen Alejo Little hayatını kaybetti, son paylaşımı yürek burktu
Nene’den resital Fenerbahçe kritik virajı kayıpsız döndü Nene'den resital! Fenerbahçe kritik virajı kayıpsız döndü
İsrail yine Lübnan’ı vurdu İsrail yine Lübnan'ı vurdu
İran’dan dünyaya çağrı var: Küresel yankı dalgası daha yeni başladı İran'dan dünyaya çağrı var: Küresel yankı dalgası daha yeni başladı
Sadettin Saran’dan kritik mesaj Sadettin Saran'dan kritik mesaj

11:21
Dünyayı korkutan petrol krizine Türkiye nefes oldu Vanalar açıldı
Dünyayı korkutan petrol krizine Türkiye nefes oldu! Vanalar açıldı
11:15
İmamoğlu’nun günlerdir tartıştığı hakimden bir isteği var: Tarihe geçersiniz
İmamoğlu'nun günlerdir tartıştığı hakimden bir isteği var: Tarihe geçersiniz
11:05
İran İstihbarat Bakanı İsmail Hatib öldü mü Gündem yaratacak iddia
İran İstihbarat Bakanı İsmail Hatib öldü mü? Gündem yaratacak iddia
10:49
Adalet Bakanı Akın Gürlek mal varlığını açıkladı: Üzerime 4 adet taşınmaz var
Adalet Bakanı Akın Gürlek mal varlığını açıkladı: Üzerime 4 adet taşınmaz var
10:40
Kanadalı gazeteci Slabinski: Netanyahu’nun hayatını kaybettiğine dair güvenilir raporlar var
Kanadalı gazeteci Slabinski: Netanyahu'nun hayatını kaybettiğine dair güvenilir raporlar var
10:30
Geri sayım başladı: Altında dananın kuyruğu bugün kopuyor
Geri sayım başladı: Altında dananın kuyruğu bugün kopuyor
