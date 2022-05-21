EuroLeague Final Four'da üçüncü Barcelona oldu - Son Dakika
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EuroLeague Final Four'da üçüncü Barcelona oldu

21.05.2022 18:53
EuroLeague Final Four'da üçüncü Barcelona oldu

SALON: StarkHAKEMLER: Ilija Belosevic, Olegs Latisevs, Damir JavorBARCELONA: Davies 10, Exum 3, Sertaç Şanlı 16, Hayes, Laprovittola 4, Abrines 8, Higgins 11, Jokubaitis 4, Mirotic 19, Calathes 9OLYMPIACOS: Walkup 8, Dorsey 10, Lountzis, Larentzakis 5, Fall 2, Sloukas 14, Martin 2, Vezenkov...

SALON: StarkHAKEMLER: Ilija Belosevic, Olegs Latisevs, Damir JavorBARCELONA: Davies 10, Exum 3, Sertaç Şanlı 16, Hayes, Laprovittola 4, Abrines 8, Higgins 11, Jokubaitis 4, Mirotic 19, Calathes 9OLYMPIACOS: Walkup 8, Dorsey 10, Lountzis, Larentzakis 5, Fall 2, Sloukas 14, Martin 2, Vezenkov 20, Printezis, Papanikolaou, Jean-Charles 2, McKissic 111'İNCİ PERİYOT: 20-18İLK YARI: 45-383'ÜNCÜ PERİYOT: 62-56Turkish Airlines EuroLeague Final Four'da oynanan üçüncülük maçında İspanya temsilcisi Barcelona, Yunanistan takımı Olympiacos'u 84-74 mağlup ederek organizasyonu üçüncü sırada noktaladı. Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da bulunan Stark Arena'da oynanan üçüncülük karşılaşmasına Sarunas Jasikevicius'un yönetimindeki Barcelona; Laprovittola, Calathes, Kuric, Mirotic, Sertaç Şanlı ilk beşiyle başladı. Georgios Bartzokas yönetimindeki Olympiacos ise Walkup, Dorsey, Papanikolaou, Vezenkov, Fall ilk beşiyle parkede yer aldı.Maça etkili bir başlangıç yapan Barcelona 10-2'lik seri yakaladı. Olympiacos ise rakibine 16-10'luk seriyle yanıt verirken, ilk periyot 20-18 Barcelona'nın üstünlüğü ile son buldu. İki takımın da birbirine karşı seri yakaladığı bölümlerle geçen ikinci periyot sonunda Barcelona, soyunma odasına 7 sayı farkla önde gitti: 45-38.

Üçüncü periyot da karşılıklı basketlerle geçilirken, Barcelona skor üstünlüğünü rakibine bırakmadı ve maçın final periyoduna 62-56 önde girdi. Son periyotta ise farkı açan Barcelona, parkeden 10 sayılık farkla 84-74 galip ayrıldı. Barcelona bu sonuçla birlikte Turkish Airlines EuroLeague Final Four'u 3'üncü sırada noktaladı.


- Sırbistan
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Kaynak: DHA

Sertaç Şanlı, Olympiacos, Euroleague, Barcelona, Spor, Son Dakika

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SON DAKİKA: EuroLeague Final Four'da üçüncü Barcelona oldu - Son Dakika
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