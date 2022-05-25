SPOR Euroleague şampiyonu Anadolu Efes, Anıtkabir'de - Son Dakika
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SPOR Euroleague şampiyonu Anadolu Efes, Anıtkabir'de

25.05.2022 16:09

SPOR Euroleague şampiyonu Anadolu Efes, Anıtkabir'deOğuzhan DEMİR - Canberk ÖZTÜRK/ANKARA,(DHA) - Anadolu Efes, art arda 2'nci kez kazandıkları THY Euroleague kupası ile takım halinde Anıtkabir'i ziyaret etti.

SPOR Euroleague şampiyonu Anadolu Efes, Anıtkabir'de

Oğuzhan DEMİR - Canberk ÖZTÜRK/ANKARA,(DHA) - Anadolu Efes, art arda 2'nci kez kazandıkları THY Euroleague kupası ile takım halinde Anıtkabir'i ziyaret etti. Başantrenör Ergin Ataman, Oyuncularımız tarih yazdı. Bu unvana sahip Avrupa tarihindeki 3'üncü takım olduk dedi.

Turkish Airlines Euroleague finalinde Real Madrid'i 58-57 yenerek kupayı 2'nci kez müzesine götüren Anadolu Efes, takım halinde Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istirahatgahı Anıtkabir'i ziyaret etti. Lacivert-beyazlılar Aslanlı Yol'dan yürüyerek, Atatürk'ün mozolesi önüne geldi. Başantrenör Ergin Ataman'ın mozoleye çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Buradaki törenin ardından Ataman, Misak-ı Milli Kulesi'ne geçerek Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

OYUNCULARIMIZ TARİH YAZDI

Anıtkabir çıkışında açıklamalarda bulunan Ergin Ataman, şunları kaydetti Geleneğimizi devam ettiriyoruz. Geçen yıl da şampiyon olup Türkiye'ye geldikten sonra ilk iş kupayı Anıtkabir'e getirmiştik. Bu sezon da çok büyük bir mücadele ile Avrupa'nın en büyük kupasını kazanma başarısı gösterdik. 3 gün önce Belgrad'da Real Madrid'e karşı zorlu bir maç verdik. Yine döndüğümüzde ilk iş olarak Ata'mızın huzuruna geldik. Bu açıdan çok mutluyuz. Durmak yok daha ileri gitmek zorundayız. Buradan da Cumhurbaşkanımızın daveti üzerine devletimizin en yüksek makamına kupamızı götüreceğiz. Oyuncularımız tarih yazdı. Üst üste 2 defa Euroleauge şampiyonluğu kazanarak bu ünvana sahip Avrupa tarihindeki 3'üncü takım oldular. (DHA)

SPOR Euroleague şampiyonu Anadolu Efes, Anıtkabir'de
SPOR Euroleague şampiyonu Anadolu Efes, Anıtkabir'de
SPOR Euroleague şampiyonu Anadolu Efes, Anıtkabir'de
SPOR Euroleague şampiyonu Anadolu Efes, Anıtkabir'de
SPOR Euroleague şampiyonu Anadolu Efes, Anıtkabir'de
SPOR Euroleague şampiyonu Anadolu Efes, Anıtkabir'de
SPOR Euroleague şampiyonu Anadolu Efes, Anıtkabir'de
SPOR Euroleague şampiyonu Anadolu Efes, Anıtkabir'de
SPOR Euroleague şampiyonu Anadolu Efes, Anıtkabir'de
SPOR Euroleague şampiyonu Anadolu Efes, Anıtkabir'de
SPOR Euroleague şampiyonu Anadolu Efes, Anıtkabir'de
SPOR Euroleague şampiyonu Anadolu Efes, Anıtkabir'de

YORUMLAR
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Kaynak: DHA

Anadolu Efes, Euroleague, Anıtkabir, DHA, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor SPOR Euroleague şampiyonu Anadolu Efes, Anıtkabir'de - Son Dakika


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