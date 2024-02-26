Everton'a verilen puan silme cezası düşürüldü - Son Dakika
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Spor

Everton'a verilen puan silme cezası düşürüldü

Everton\'a verilen puan silme cezası düşürüldü

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton'ın finansal sürdürülebilirlik kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle aldığı 10 puan silme cezası, yapılan itiraz sonucunda 6 puana düşürüldü. Bu kararla birlikte Everton'ın puanı 25'e yükseldi ve küme düşme hattıyla arasındaki fark 5'e çıktı.

26.02.2024 17:06
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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton'ın finansal sürdürülebilirlik kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle aldığı 10 puan silme cezası, 6 puana düşürüldü.

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, 2021-2022 sezonunda finansal sürdürülebilirlik kurallarının ihlal edilmesi nedeniyle Kasım 2023'te verilen 10 puan silme cezasının, yapılan itirazın ardından 6 puana düşürüldüğü belirtildi.

Söz konusu kararın ardından puanı 25'e yükselen Everton'ın küme düşme hattıyla arasındaki fark 5'e çıktı.

Kaynak: AA

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