Everton'a verilen puan silme cezası düşürüldü - Son Dakika
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Everton'a verilen puan silme cezası düşürüldü

Everton\'a verilen puan silme cezası düşürüldü

İngiltere Premier Lig ekibi Everton, finansal sürdürülebilirlik kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle aldığı 10 puan silme cezasının 6 puana düşürüldüğünü açıkladı. Temyiz Kurulu'nun kararıyla ceza kararı düşürülen Everton, ligde 25 puanla 15. sırada yer alıyor.

26.02.2024 17:07
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İngiltere Premier Lig ekibi Everton, finansal sürdürülebilirlik kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle aldığı 10 puan silme cezasının 6 puana düşürüldüğünü açıkladı.

İngiliz temsilcisi Everton'a 2023 yılının kasım ayında verilen 10 puan silme cezası 6 puana düşürüldü. Londra ekibinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, itirazın ardından Temyiz Kurulu'nun, Bağımsız Premier Lig Komisyonu tarafından kasım ayında uygulanan puan kesintisinin derhal geçerli olmak üzere 10 puandan 6 puana düşürülmesi sonucuna vardığı kaydedildi.

Everton, 2021-2022 sezonunda finansal sürdürülebilirlik kurallarını ihlal etmesi nedeniyle söz konusu cezaya çarptırılmıştı.

İngiliz temsilcisi, ceza kararının düşürülmesinin ardından ligde 25 puanla 15. sırada yer aldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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