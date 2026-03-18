Evet yanlış duymadınız! Dünya Kupası YouTube'da yayınlanacak - Son Dakika
18.03.2026 13:21
FIFA ile YouTube arasında yapılan anlaşmayla 2026 Dünya Kupası'nda bazı maçlar platformdan yayınlanacak ve turnuva dijitalde daha geniş kitlelere ulaşacak.

Futbol dünyasının en büyük organizasyonlarından FIFA Dünya Kupası 2026 için tarihi bir anlaşma duyuruldu. FIFA ile YouTube arasında yapılan iş birliği, turnuvayı dijital platformlarda daha erişilebilir ve etkileşimli hale getirmeyi hedefliyor.

MAÇLAR YOUTUBE ÜZERİNDEN YAYINLANABİLECEK

Anlaşma kapsamında, resmi yayıncı kuruluşlar belirli karşılaşmaları YouTube üzerinden canlı yayınlayabilecek. Bunun yanı sıra platform, FIFA'nın geniş arşivini de kullanıcıların erişimine açacak. Futbolseverler, geçmiş Dünya Kupası maçlarını ve unutulmaz anları YouTube üzerinden izleyebilecek.

"DİJİTAL ETKİLEŞİM ARTACAK"

YouTube CEO'su Neal Mohan, anlaşmanın sadece bir yayın iş birliği olmadığını vurgulayarak, küresel çapta yeni bir içerik programı başlatacaklarını ifade etti. Mohan, bu adımla Dünya Kupası'nın dijital etkileşiminin önemli ölçüde artırılacağını belirtti.

FİNANSAL DETAYLAR GİZLİ TUTULDU

Taraflar, anlaşmanın finansal boyutuna ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı. Ancak bu iş birliği, 2026 Dünya Kupası'nı tarihin en yüksek dijital erişime sahip organizasyonlarından biri haline getirme potansiyeli taşıyor.

Advertisement
