Evimin sultanları kadın voleybol turnuvasında Köyceğiz ikinci oldu - Son Dakika

Muğla'nın Fethiye ilçesinde 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle "Evimin Sultanları Kadın Voleybol Turnuvası' düzenlendi.

Fethiye Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından organize edilen voleybol turnuvasına 12 takım katıldı. "Evimin Sultanları Kadın Voleybol Turnuvası'na Köyceğiz Akademi Kadın Voleybol Takımı da iştirak etti. Köyceğiz Akademi Kadın Voleybol takımının 5 oyuncusunun 50 yaş üstü ve diğer oyuncularının 37 yaş üstü yaş grubundan oluştuğu bildirildi. Köyceğiz Akademi Kadın Voleybol Takımı turnuvayı 2. olarak tamamlama başarısını gösterdi. Turnuva sonunda madalya ve kupa töreni yapıldı. - MUĞLA