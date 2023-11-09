EXXEN\'in Ludogorets-Fenerbahçe maçının tanıtımında kullandığı ifadeye tepki yağıyor

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Fenerbahçe'nin Ludogorets'e konuk olacağı maç öncesi yayıncı kuruluş EXXEN'in karşılaşma için yaptığı tanıtım çok konuşuldu.

TEPKİ ÇEKEN İFADE

EXXEN'in resmi Instagram hesabından paylaşılan görselde "Fenerbahçe Ludogorets'i bu akşam evire çevire n'apar?" ifadeleri kullanıldı. Kullanıcılar bu cümleyi sert eleştirirken, "Bu nasıl üslup?" dedi.

FENERBAHÇE TUR İÇİN SAHADA

Fenerbahçe ile Ludgorets, bu gece saat 23.00'te karşı karşıya gelecek. Huvepharma Arena'da oynanacak mücadeleyi Çek hakem Barka yönetecek. Temsilcimiz maçı kazanması halinde gruptan çıkmayı garantileyecek.

EXXEN'in paylaşımı ve yorumlar şöyle: