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EXXEN'in Ludogorets-Fenerbahçe maçının tanıtımında kullandığı ifadeye tepki yağıyor - Son Dakika

EXXEN'in Ludogorets-Fenerbahçe maçının tanıtımında kullandığı ifadeye tepki yağıyor

EXXEN\'in Ludogorets-Fenerbahçe maçının tanıtımında kullandığı ifadeye tepki yağıyor
09.11.2023 17:09  - Güncelleme: 17:13

Avrupa Konferans Ligi'nde Fenerbahçe, deplasmanda Ludogorets'e konuk olacak. Zorlu maçın yayıncısı Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu platform EXXEN'in karşılaşmanın tanıtımı için ''Fenerbahçe Ludogorets'i bu akşam evire çevire n'apar?'' başlığını kullanması büyük tepki çekti.

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Fenerbahçe'nin Ludogorets'e konuk olacağı maç öncesi yayıncı kuruluş EXXEN'in karşılaşma için yaptığı tanıtım çok konuşuldu.

TEPKİ ÇEKEN İFADE

EXXEN'in resmi Instagram hesabından paylaşılan görselde "Fenerbahçe Ludogorets'i bu akşam evire çevire n'apar?" ifadeleri kullanıldı. Kullanıcılar bu cümleyi sert eleştirirken, "Bu nasıl üslup?" dedi.

FENERBAHÇE TUR İÇİN SAHADA

Fenerbahçe ile Ludgorets, bu gece saat 23.00'te karşı karşıya gelecek. Huvepharma Arena'da oynanacak mücadeleyi Çek hakem Barka yönetecek. Temsilcimiz maçı kazanması halinde gruptan çıkmayı garantileyecek.

EXXEN'in paylaşımı ve yorumlar şöyle:

EXXEN'in Ludogorets-Fenerbahçe maçının tanıtımında kullandığı ifadeye tepki yağıyor
Fenerli Acun kantarın topuzunu kaçırdı! EXXEN'in maç tanıtımı için kullandığı cümleye tepki yağıyor
Fenerli Acun kantarın topuzunu kaçırdı! EXXEN'in maç tanıtımı için kullandığı cümleye tepki yağıyor
Fenerli Acun kantarın topuzunu kaçırdı! EXXEN'in maç tanıtımı için kullandığı cümleye tepki yağıyor
Fenerli Acun kantarın topuzunu kaçırdı! EXXEN'in maç tanıtımı için kullandığı cümleye tepki yağıyor
Fenerli Acun kantarın topuzunu kaçırdı! EXXEN'in maç tanıtımı için kullandığı cümleye tepki yağıyor

Acun Ilıcalı, Fenerbahçe, Ludogorets, Exxen, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor EXXEN'in Ludogorets-Fenerbahçe maçının tanıtımında kullandığı ifadeye tepki yağıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: EXXEN'in Ludogorets-Fenerbahçe maçının tanıtımında kullandığı ifadeye tepki yağıyor - Son Dakika
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