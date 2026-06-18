Eylül Aygül, U-18 Türkiye Şampiyonu Oldu

İzmir'de düzenlenen U-18 Atletizm Türkiye Şampiyonası'nda Manisalı sporcu Eylül Aygül, önemli bir başarıya imza atarak Türkiye şampiyonu oldu.

Şampiyonada çoklu branşlarda mücadele eden Eylül Aygül, 100 metre engel, yüksek atlama, gülle atma, 200 metre koşu, uzun atlama, cirit atma ve 800 metre koşu kategorilerinde piste çıktı. Yarışlar boyunca başarılı bir performans ortaya koyan Manisalı sporcu, topladığı puanlarla rakiplerini geride bırakarak Türkiye şampiyonluğunu elde etti.

Aynı zamanda milli takım seçmelerinin de gerçekleştirildiği organizasyonda mücadele eden Eylül Aygül, gösterdiği başarılı performans ve topladığı puanlarla milli takıma seçilme hakkı kazandı. Elde ettiği başarıyla Manisa'ya büyük gurur yaşatan genç sporcu, atletizm branşında kentin başarı grafiğine bir yenisini daha ekledi.

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, Türkiye şampiyonu olan sporcu Eylül Aygül ile antrenörleri Döndü Yeter ve Saadet Demir İşçiler'i tebrik ederek, atletizmin Manisa'da her geçen gün daha güçlü bir yapıya kavuştuğunu vurguladı.

Öztürk, "Manisa olarak sporun her branşında olduğu gibi atletizmde de önemli başarılar elde etmeye devam ediyoruz. Atletizm, sporcularımızın fiziksel gelişimi, özgüveni ve sportif geleceği açısından büyük önem taşıyan temel branşlardan biridir. Eylül Aygül'ün U-18 Atletizm Türkiye Şampiyonası'nda elde ettiği Türkiye şampiyonluğu ve milli takıma seçilme başarısı bizleri son derece gururlandırdı. Sporcumuzun çoklu branşlarda ortaya koyduğu performans, Manisa'da atletizmin geldiği noktayı göstermesi açısından da oldukça kıymetlidir. Bu başarıda emeği geçen sporcumuzu, antrenörlerimiz Döndü Yeter ve Saadet Demir İşçiler'i tebrik ediyor; Eylül Aygül'e milli takımda ve bundan sonraki spor yaşamında başarılar diliyorum." dedi. - MANİSA