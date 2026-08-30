Eyüpspor, Alanyaspor'u 2-1 Yendi - Son Dakika
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Eyüpspor, Alanyaspor'u 2-1 Yendi

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Süper Lig'in 3. haftasında Eyüpspor, Alanyaspor'u 2-1'lik skorla mağlup etti. Antrenörler maç sonrası açıklamalarda bulundu.

SÜPER Lig'in 3'üncü haftasında Eyüpspor, konuk ettiği Corendon Alanyaspor'u 2-1 yendi. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Eyüpspor Yardımcı Antrenörü Erman Kılıç ve Corendon Alanyaspor Teknik Direktörü Joao Pereira açıklamalarda bulundu.

Maçı değerlendiren Eyüpspor Yardımcı Antrenörü Erman Kılıç, "Maçın başında şanssız bir gol yedik. Haftalardan beri defansı hocamızla olabildiğince çalışıyoruz. Bundan önceki 2 maçta hücumda fazla verimliliğimiz yoktu. Alanya'ya çok fazla pozisyon vermedik. Bizim için iyi bir galibiyet oldu. Yeni kurulmuş bir takımız. Hocamız bu işe kafa yoran, çalışkan bir isim. İlerleyen haftalarda oyunun iki yönünü de oynayabilen bir takım haline geleceğiz. Bazı taşların yerine oturması zaman alabiliyor. Bu takımın bir hava yakalandığında Süper Lig'de daha iyi işler yapabileceğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.

JOAO PEREIRA: MAĞLUBİYETİ HAK ETTİĞİMİZİ DÜŞÜNMÜYORUM

Mağlubiyeti hak etmediklerini belirten Joao Pereira, "Maça çok iyi başladık. Adeta 1-0 önde başladık. Sonrasında Hwang'ın iptal edilen bir golü var. Sonrasında biraz kontrolü kaybetmeye başladık. Basit top kayıpları ve pas hataları yaptık. Çok boşluk vermemeye çalıştık ama açıldığı zamanlar oldu. Gol pozisyonu da böyle gelişti. Uzaktan bir şutla harika bir gol attılar. Devrede bazı değişiklikler yaptık ve bunlardan olumlu sonuç aldık. 2-3 tane pozisyona girdik. 2-1'i yakalayabilsek maç farklı olurdu. Son dakikada frikikten gol yedik. Mağlubiyeti hak ettiğimizi düşünmüyorum. Futbol böyle. Geçen hafta kornerden attığımız golle kazanmıştık. Bugün frikikten yediğimiz golle kaybediyoruz. Beşiktaş'ı yendiğimizde dünyanın en iyi takımı biz değildik bugün kaybettiğimizde de dünyanın en kötü takımı biz değiliz" dedi.

Erken gol bulmanın takımı etkileyip etkilemediğinin sorulması üzerine Pereira, "Biraz etkilemiş olabilir. Daha dün alt ligde aynı sahada bir maç oynandı. İyi bir maç istiyorsak daha iyi şartlar sağlamamız gerekiyor. Süper Lig'de bence böyle bir şey imkansız. Alanya'da Nisan'dan beri 35 derecelik bir sıcaklık var ama sahamız bundan iyi. Saha yüzünden kaybettik demiyorum. Buraya büyük oyuncular geliyor. Dediğim gibi bu bir bahane değil bu benim sorumluluğum" diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: DHA

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