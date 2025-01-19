Eyüpspor, Alanyaspor\'u 3-0 Geçti

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SÜPER Lig'in 20'nci haftasında Eyüpspor , sahasında Alanyaspor'u 3-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Eyüpspor Teknik Sorumlusu Kerem Yavaş ve Alanyaspor Teknik Direktörü Sami Uğurlu, basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.

İkinci yarının ilk maçında iç sahada galip gelmek istediklerini ve bunu başardıklarını belirten Eyüpspor Teknik Sorumlusu Kerem Yavaş, "Bizim için birçok açıdan önemli bir maçtı. İyi geçen bir ilk devrenin ardından ikinci yarının ilk iç saha maçını kazanmak istiyorduk. İlk hedefimiz olan, sezon başından beri söylediğimiz ligde kalıcı olmak, aşağıdaki boyalı alandan olabildiğince uzaklaşmak ve mümkünse puan farkını açmak istiyoruz. Ligde kalma puan barajına bir an evvel ulaşıp, sonrasında başka hedeflere doğru ilerlemek istiyorduk. Bugün bizim için kazançlı bir galibiyet oldu. İyi bir gidişimiz vardı. Son haftalarda oyunumuzu kaybetmiştik. Antalya maçıyla birlikte o maçta zaman zaman, bu maçın başından sonuna kadar oyuna hakim olan, organize hücum eden ve oyunu genel anlamıyla domine eden bir takım vardı. Alanyaspor küçümsenemeyecek, iyi oyunculardan kurulu bir ekip. Ön tarafta da etkili oyunculara sahipti. Son 10 dakikada hariç pozisyon vermeden rakip sahada savunma yaparak net skorla galip gelmesini bildik" şeklinde konuştu.

'AHMED KUTUCU İÇİN NET BİR TEKLİF GELMİŞ DEĞİL'

Devre arası transfer dönemi için ismi büyük takımlarla anılan Ahmed Kutucu için kendilerine şu an teklif gelmediğini ifade eden Kerem Yavaş, "Ahmed Kutucu geçen sene 1'inci Lig'de bizle başlayan, iyi performans sergileyen, o performansı Süper Lig'e taşıyan bir oyuncu. Potansiyelli bir oyuncu. A Milli seviyeye yükseldi. Talep edilmesi çok doğal. Şu an kulübe net bir teklif gelmiş değil. Ahmed bizle birlikte olacak. Transfer yeni başladı, daha 1 ay var. Net bir teklif gelirse, kulübün menfaatleri doğrultusunda değerlendirilir diye düşünüyorum" dedi.

SAMİ UĞURLU: GÜÇLÜ TAKIMLARA KARŞI ZORLANIYORUZ

Maçta kendileri açısından olumlu olarak değerlendirecek bölümün olmadığını belirten Alanyaspor Teknik Direktörü Sami Uğurlu, "Burada oyuna her anlamda iyi başlamamız gerekiyor. Kadro derinliği açısından eksiklerimiz var. Oyun gittiği zaman oyuna müdahale edecek oyuncu sayımız çok fazla yok. Hem kenar oyuncularından hem de orta sahalarımızdan bu desteği alamıyoruz. Bizim sistemimiz, iki 8'in çok fazla üretmesi gereken bir sistem. Güçlü takımlara karşı zorlanıyoruz. Maç kazanabilmemiz için çok az hatayla ya da hatasız oynamamız gerekiyor. Maç dereceleri zorlaştığında eksiklerimiz ortaya çıkıyor. Hak ettikleri bir galibiyet aldılar" ifadelerini kullandı.

'4-5 DİREKT OYNAYABİLECEK OYUNCUYA İHTİYACIMIZ VAR'

Transfer için uğraştıklarını belirten Uğurlu, "4, 5 tane direkt oynayabilecek oyuncuya ihtiyacımız var. Bunun için uğraşıyoruz. Umarım tespit ettiğimiz oyuncular aramıza katıldığında farklı sonuçlar ortaya çıkacaktır. Güçlü takımlara karşı zorlandığımız ortada. Kadroyu güçlendirip, oyunu geliştirmemiz gerekiyor. Bir sonraki maça en azından 2-3 oyuncu dahil ederek başlarız diye ümit ediyorum" diye konuştu.