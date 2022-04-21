Eyüpspor-Beypiliç Boluspor maçının ardından - Hamza Hamzaoğlu - Son Dakika
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Eyüpspor-Beypiliç Boluspor maçının ardından - Hamza Hamzaoğlu

21.04.2022 23:01

Spor Toto 1. Lig'in 33. haftasında ağırladığı Beypiliç Boluspor'a 2-0 kaybeden Eyüpspor'da teknik direktör Hamza Hamzaoğlu, hedeflerinin Süper Lig olduğunu ve buna ulaşacaklarını söyledi.

Spor Toto 1. Lig'in 33. haftasında ağırladığı Beypiliç Boluspor'a 2-0 kaybeden Eyüpspor'da teknik direktör Hamza Hamzaoğlu, hedeflerinin Süper Lig olduğunu ve buna ulaşacaklarını söyledi.

Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Hamzaoğlu, "Bizim için önemli ve kritik bir maçtı. Kendi sahamızda kazanıp, play-off şansını güçlendirmek istiyorduk. Bugün istediğimiz gibi olmadı. Oyunun büyük bölümünde baskılı ve etkili oynayan, oyunu kontrolünde tutan takım bizdik ama rakibin iki iyi vuruşu gol oldu.

Kazanamadık ama hedefimizden şaşmadık. Hedefimiz Süper Lig'e çıkmak." ifadelerini kullandı.

İlk hedeflerinin play-off olduğunu vurgulayan Hamzaoğlu, "Bu hedef için bundan sonraki maçları daha öz verili oynamamız gerekiyor. Sonra da play-off etabından Süper Lig'e çıkmayı başaracağız. Bugün belki kaybettik, belki ümitler kırıldı ama hedefimizden kopmadık. Bugünden sonra hedefimiz daha da güçlenecek." değerlendirmesinde bulundu.

Eyüpspor taraftarlarının istifaya davet eden tezahüratları ile ilgili de konuşan Hamzaoğlu, "Biz daha önce de bunu yaşadık burada. İlk geldiğimizde yine mağlup olmuştuk. Bizi domateslerle burada karşıladılar ama sonra final oynadık o takımla. Hedefimize ulaşacağız inşallah. Ulaşınca da o bağıranlar umarım oturup düşünürler." diye konuştu.

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Beypiliç Boluspor: 0-2 Beypiliç Boluspor: 0-2 Spor Toto 1. Lig: Eyüpspor: 0 - Boluspor: 2 Spor Toto 1. Lig: Eyüpspor: 0 - Boluspor: 2

Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Eyüpspor-Beypiliç Boluspor maçının ardından - Hamza Hamzaoğlu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Eyüpspor-Beypiliç Boluspor maçının ardından - Hamza Hamzaoğlu - Son Dakika
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