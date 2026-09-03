Eyüpspor, Çorum FK maçı hazırlıklarını basına açık antrenmanla sürdürdü
Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Çorum FK'ya konuk olacak Eyüpspor, hazırlıklarına tesislerinde basına açık antrenmanla devam etti. Teknik Direktör Özhan Pulat yönetimindeki idmanın kapalı bölümünde ise maçın taktiği üzerinde duruldu.
Eyüpspor, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında oynayacağı Çorum FK maçının hazırlıklarını basına açık gerçekleştirdi.
Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Eyüpspor, 6 Eylül Pazar günü Çorum Futbol Kulübü'ne konuk olacak. Eflatun-sarılılar, bu müsabakanın hazırlıklarını tesislerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. İstanbul ekibinde bugün yapılan idmanın bir bölümü basına açık yapıldı. Teknik Direktör Özhan Pulat yönetimindeki antrenman ısınma hareketleriyle başlarken istasyon ve çabukluk çalışması ile devam etti. Antrenmanda daha sonra pas çalışması yapıldı.
İdmanın basına kapalı bölümünde ise Çorum FK maçının taktiği üzerinde duruldu.
Kaynak: İHA
Son Dakika › Spor › Eyüpspor, Çorum FK maçı hazırlıklarını basına açık antrenmanla sürdürdü - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?