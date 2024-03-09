Eyüpspor, Çorum FK'ya 1-0 mağlup oldu - Son Dakika
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Eyüpspor, Çorum FK'ya 1-0 mağlup oldu

Eyüpspor, Çorum FK\'ya 1-0 mağlup oldu

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Eyüpspor, sahasında karşılaştığı Çorum FK'ya 1-0 mağlup oldu. Maçta Geraldo'nun attığı golle Çorum FK galibiyete ulaştı.

09.03.2024 21:09  Güncelleme: 21:13
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Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Eyüpspor, sahasında karşılaştığı Çorum FK'ya 1-0 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar

11. dakikada Murat Uçar'ın sağ taraftan içeriye ortasında savunmadan seken top ceza sahası çizgisinde bulunan Regattin'in önünde kaldı. Bu oyuncunun sağ çaprazdan sert vuruşunda top az farkla kalenin üzerinden dışarı gitti.

34. dakikada Regattin'in ceza sahası dışı sol çaprazdan uzak köşeye yaptığı vuruşta meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.

38. dakikada Ömer Bayram'ın sol taraftan yerden ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Recep Niyaz, savunmada Landre'yi çalımlayarak sol çaprazdan vuruşunu yaptı, kaleci Hüseyin'in müdahalesiyle top kornere gitti.

49. dakikada Nalepa'nın sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde Geraldo'nun kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluştu. 0-1

64. dakikada savunma arkasına atılan pasta topla buluşan Freddy'nin ceza sahası içi sağ çaprazdan vuruşunda, top kaleci Hüseyin Aknay'ın müdahalesiyle oyun alanına döndü.

90+2. dakikada Seşlar'ın sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde Claro'nun kafa vuruşu sonrası top yandan az farkla auta gitti.

Hakemler: Adnan Deniz Kayatepe, Oğuz Terzi, Nurettin Dinçer Demir

Eyüpspor: Muhammed Birkan Tetik, Murat Uçar (Melih Kabasakal dk. 86), Metehan Baltacı, Claro, Ömer Bayram, Taşkın İlter, Ampem (Saiz, dk. 62), Fredy (Seşlar dk. 75), Recep Niyaz (Sinan Gümüş dk. 86), Regattin, Bruno (Thuram dk. 63)

Yedekler: Cengiz Köseer, Kubilay Anteplioğlu, Tugay Kacar, Bekir Yılmaz, Berkay Kumlu

Teknik Sorumlu: Kerem Yavaş

Çorum FK: Hasan Hüseyin Akınay, Kerem Kalfat, Landre, Toure, Erkan Kaş, Ferhat Yazgan (Ologo dk. 90), Geraldo (Ahmet İlhan Özek dk. 89), Hakan Barış (Atakan Akkaynak dk. 60), Nalepa, Ozal Sol (Eren Aydın dk. 75), Verheydt (Ahmet Sagat dk. 75)

Yedekler: Ali Türkan, Gökhan Karadeniz, Suat Kaya, Adem Doğan, Süleyman Luş

Teknik Direktör: Serkan Özbalta

Gol: Geraldo (dk. 49) (Çorum FK)

Sarı kartlar: Regattin (Eyüpspor) Hakan Barış, Geraldo (Çorum FK) - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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