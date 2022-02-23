Eyüpspor'da Hamza Hamzaoğlu dönemi - Son Dakika
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Eyüpspor'da Hamza Hamzaoğlu dönemi

23.02.2022 10:23
Eyüpspor'da Hamza Hamzaoğlu dönemi

Eyüpspor, teknik direktörlük görevine Hamza Hamzaoğlu'nu getirdi.

Eyüpspor, teknik direktörlük görevine Hamza Hamzaoğlu'nu getirdi.

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Eyüpspor, Zafer Turan ile yollarını ayırdıktan sonra yeni teknik direktörünü buldu. Çaykur Rizespor ile vedalaşan Hamzaoğlu, Eyüpspor'un yeni teknik direktörü oldu.

12 YIL SONRA YENİDEN EYÜP'TEHamzaoğlu bu anlaşmayla birlikte, 10 yıl sonra 1'inci Lig'e, 12 yıl sonra ise Eyüpspor'a dönmüş oldu.Deneyimli çalıştırıcı, son olarak 2011-2012 sezonunda Akhisarspor ile 1'inci Lig'de mücadele etmiş ve o sezon takımını Süper Lig'e yükseltmişti.

Hamza Hamzaoğlu, 2009-2010 sezonunda ise Eyüpspor'un 2'nci Lig'de mücadele ettiği sırada İstanbul ekibinde bir sezon görev almıştı.


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Hamza Hamzaoğlu, Zafer Turan, Spor Toto, Eyüpspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

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