Eyüpspor'dan Alanyaspor'a Önemli Galibiyet - Son Dakika
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Eyüpspor'dan Alanyaspor'a Önemli Galibiyet

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Yardımcı Antrenör Erman Kılıç, Alanyaspor galibiyetini değerlendirerek, takımın gelişeceğini belirtti.

Eyüpspor Yardımcı Antrenörü Erman Kılıç, Alanyaspor maçı sonrası, "Bizim için iyi bir galibiyet oldu. Yeni kurulmuş takımız. Hocamız bu işe kafa yoran bir isim. İlerleyen haftalarda daha iyi bir oyun oynayacağımızı düşünüyorum" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Eyüpspor, sahasında karşılaştığı Corendon Alanyaspor'u 2-1 mağlup etti. Eyüpspor'da kırmızı kart gören Teknik Direktör Özhan Pulat'ın yerine basın toplantısına Yardımcı Antrenör Erman Kılıç katıldı. Kılıç, mücadeleye dair değerlendirmede, "Şanssız bir gol yedik. Haftalardan beri çalışıyoruz. 1. ve 2. bölgeyi iyi oynayan takımız. Alanyaspor'a çok fazla pozisyon vermedik. Topa da sahiptik. Bizim için iyi bir galibiyet oldu. Geçtiğimiz iki maçta kamuoyunun takdirini toplayan bir görüş olarak döndü. Yeni kurulmuş takımız. Hocamız bu işe kafa yoran bir isim. İlerleyen haftalarda daha iyi bir oyun oynayacağımızı düşünüyorum" diye konuştuk.

"Bu takımın ligde daha iyi işler yapacağını düşünüyorum"

Alanyaspor karşısında topa daha fazla sahip olunduğu ve atletik oyuncularla ilgili gelen soruya Kılıç, "Bazı taşların yerine oturması vakit alabiliyor. 3. bölgede oyuncuların üretkenliği anlamında doğru buluşturamadık. 1 hafta boyunca bunun üzerinde çalıştık. Eyüpspor camiasına hayırlı olsun. Bu takımın hava yakaladığında Süper Lig'de daha iyi işler yapacağını düşünüyorum" yanıtını verdi.

Kaynak: İHA

Erman Kılıç, Alanyaspor, Eyüpspor, Spor, Son Dakika

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