Galatasaray'dan ayrılan Ömer Bayram, Eyüpspor'a imza attı - Son Dakika
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Galatasaray'dan ayrılan Ömer Bayram, Eyüpspor'a imza attı

08.09.2022 20:09
Galatasaray'dan ayrılan Ömer Bayram, Eyüpspor'a imza attı

Galatasaray'ın sözleşmesini feshettiği Ömer Bayram, Spor Toto 1. Lig ekibi Eyüpspor'a imza attı. 31 yaşındaki futbolcuyla iki yıllık sözleşme yapıldı.

Spor Toto 1. Lig ekibi Eyüpspor yaptığı transferlerle ses getirmeye devam ediyor. İstanbul ekibi son olarak Galatasaray forması giyen Ömer Bayram'ı kadrosuna kattı.

2 YILLIK SÖZLEŞME İMZALADI

Eyüpspor yaptığı açıklamada, Galatasaray ile sözleşmesini fesheden Ömer Bayram ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını belirtti.

Eyüpspor, Galatasaray'dan ayrılan Ömer Bayram ile 2 yıllık sözleşme imzaladı

GALATASARAY'DAN İLK TRANSFER DEĞİL

İstanbul ekibi, bu transfer döneminde daha önce Galatasaray'dan Alpaslan Öztürk'ü ve sarı-kırmızılılardan ayrılan Ryan Babel'i de renklerine katmıştı.

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Ömer Bayram, Eyüpspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray'dan ayrılan Ömer Bayram, Eyüpspor'a imza attı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Galatasaray'dan ayrılan Ömer Bayram, Eyüpspor'a imza attı - Son Dakika
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