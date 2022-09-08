Spor Toto 1. Lig ekibi Eyüpspor yaptığı transferlerle ses getirmeye devam ediyor. İstanbul ekibi son olarak Galatasaray forması giyen Ömer Bayram'ı kadrosuna kattı.
Eyüpspor yaptığı açıklamada, Galatasaray ile sözleşmesini fesheden Ömer Bayram ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını belirtti.
İstanbul ekibi, bu transfer döneminde daha önce Galatasaray'dan Alpaslan Öztürk'ü ve sarı-kırmızılılardan ayrılan Ryan Babel'i de renklerine katmıştı.
Son Dakika › Spor › Galatasaray'dan ayrılan Ömer Bayram, Eyüpspor'a imza attı - Son Dakika