Eyüpspor, Göztepe'yi 1-0 Yendi

Spor

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Eyüpspor, konuk ettiği Göztepe'yi 1-0 mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

63. dakikada sol kanattan Thiam'ın yaptığı ortada arka direkte Emre Akbaba'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.

76. dakikada Fredrik Midtsjö'nün pasında topla buluşan Ahmed Kutucu, rakibini geçip uzak köşeye yaptığı vuruşta Mateusz Lis meşin yuvarlağı kornere çeldi.

88. dakikada Nielsen'in yaptığı ortada seken top penaltı noktası üzerinde Rumola'nın önünde kaldı. Bu oyuncunun yaptığı vuruşta kaleci Berke Özer meşin yuvarlağı çeldi. Dönen topu önünde bulan David Tijanic'in yaptığı vuruşta kaleci Berke Özer ayağıyla meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

Hakemler: Turgut Doman, Mustafa Savranlar, Murat Ergin Gözütok

Eyüpspor: Berke Özer, Melih Kabasakal, Robin Yalçın, Luccas Claro, Leo Dubois, Jonjo Shelvey (Dorukhan Toköz dk. 69), Fredrik Midtsjö, Emre Akbaba (Taşkın İlter dk. 90+1), Samuel Saiz (Prince Ampem dk. 69), Ahmed Kutucu (Halil Akbunar dk. 90+1), Mame Thiam (Gianni Bruno dkç 90+4)

Yedekler: Birkan Tetik, Sinan Gümüş, Ruben Vezo, Anastasios Chatzigiovanis, Caner Erkin

Teknik Direktör: Arda Turan

Göztepe: Mateusz Lis, Ogün Bayrak (Lasse Nielsen dk. 70), Taha Altıkardeş, Heliton Jorge, Malcom Bokele, Djalma Antonio (İsmail Köybaşı dk. 86), Isaac Solet, Ahmed Ildız (David Tijanic dk. 81), Kuryu Matsuki (Victor Hugo dk. 46), Romulo Cardoso, Juan Santos (David Fofana dk. 70)

Yedekler: Arda Özçimen, Emircan Seçgin, İzzet Furkan Malak, Koray Günter, Ege Yıldırım

Teknik Direktör: Stanimir Kolev Stoilov

Gol: Ahmed Kutucu (dk. 19) (Eyüpspor)

Sarı kartlar: Kuryu Matsuki, Isaac Solet (Göztepe) - İSTANBUL