Eyüpspor, Göztepe'yi 1-0 Yendi - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Eyüpspor, Göztepe'yi 1-0 Yendi

Eyüpspor, Süper Lig'in 9. haftasında Göztepe'yi 19. dakikada Kutucu'nun golüyle mağlup etti.

19.10.2024 21:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Eyüpspor, konuk ettiği Göztepe'yi 1-0 mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

63. dakikada sol kanattan Thiam'ın yaptığı ortada arka direkte Emre Akbaba'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.

76. dakikada Fredrik Midtsjö'nün pasında topla buluşan Ahmed Kutucu, rakibini geçip uzak köşeye yaptığı vuruşta Mateusz Lis meşin yuvarlağı kornere çeldi.

88. dakikada Nielsen'in yaptığı ortada seken top penaltı noktası üzerinde Rumola'nın önünde kaldı. Bu oyuncunun yaptığı vuruşta kaleci Berke Özer meşin yuvarlağı çeldi. Dönen topu önünde bulan David Tijanic'in yaptığı vuruşta kaleci Berke Özer ayağıyla meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

Hakemler: Turgut Doman, Mustafa Savranlar, Murat Ergin Gözütok

Eyüpspor: Berke Özer, Melih Kabasakal, Robin Yalçın, Luccas Claro, Leo Dubois, Jonjo Shelvey (Dorukhan Toköz dk. 69), Fredrik Midtsjö, Emre Akbaba (Taşkın İlter dk. 90+1), Samuel Saiz (Prince Ampem dk. 69), Ahmed Kutucu (Halil Akbunar dk. 90+1), Mame Thiam (Gianni Bruno dkç 90+4)

Yedekler: Birkan Tetik, Sinan Gümüş, Ruben Vezo, Anastasios Chatzigiovanis, Caner Erkin

Teknik Direktör: Arda Turan

Göztepe: Mateusz Lis, Ogün Bayrak (Lasse Nielsen dk. 70), Taha Altıkardeş, Heliton Jorge, Malcom Bokele, Djalma Antonio (İsmail Köybaşı dk. 86), Isaac Solet, Ahmed Ildız (David Tijanic dk. 81), Kuryu Matsuki (Victor Hugo dk. 46), Romulo Cardoso, Juan Santos (David Fofana dk. 70)

Yedekler: Arda Özçimen, Emircan Seçgin, İzzet Furkan Malak, Koray Günter, Ege Yıldırım

Teknik Direktör: Stanimir Kolev Stoilov

Gol: Ahmed Kutucu (dk. 19) (Eyüpspor)

Sarı kartlar: Kuryu Matsuki, Isaac Solet (Göztepe) - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Trendyol Süper Lig, Yerel Haberler, Eyüpspor, Güncel, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Eyüpspor, Göztepe'yi 1-0 Yendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

01:14 AK Partili Başkan, Beşiktaşlı yöneticiye küfür etti iddiası: Tekmeler yumruklar havada uçuştu AK Partili Başkan, Beşiktaşlı yöneticiye küfür etti iddiası: Tekmeler yumruklar havada uçuştu
00:29 İsrail, Sinvar’ın yeni görüntülerini paylaştı: Yer ve zaman ayrıntısı dikkat çekti İsrail, Sinvar'ın yeni görüntülerini paylaştı: Yer ve zaman ayrıntısı dikkat çekti
23:28 Kapılarına mühür vurulan hastanelerdeki bebeklerin durumu belli oldu Kapılarına mühür vurulan hastanelerdeki bebeklerin durumu belli oldu
23:04 Özgür Özel ’Alnını karışlarız’ demişti: Yenidoğan çetesinde adı geçen CHP’li istifa etti Özgür Özel 'Alnını karışlarız' demişti: Yenidoğan çetesinde adı geçen CHP'li istifa etti
21:14 İHA saldırısı sonrası sığınaktan çıkamayan Netanyahu’dan çarpıcı iddia: Bana İran suikast düzenledi İHA saldırısı sonrası sığınaktan çıkamayan Netanyahu'dan çarpıcı iddia: Bana İran suikast düzenledi
10:48 Barcelona Lewandowski’nin transferinde dolandırıldı Barcelona Lewandowski'nin transferinde dolandırıldı
10:28 Sahte markalara da gönderme yaptı, Hülya Avşar zeytin hasadında Sahte markalara da gönderme yaptı, Hülya Avşar zeytin hasadında
10:24 Üstü çizildiği söylenen Bakan Tekin’e açıkça soruldu: Gidiyor musunuz Üstü çizildiği söylenen Bakan Tekin'e açıkça soruldu: Gidiyor musunuz?
10:16 Fatura cezaları katlanarak artacak Fatura cezaları katlanarak artacak
10:03 Bu hafta en çok altın kazandırdı Bu hafta en çok altın kazandırdı
10:02 Bankaların komisyon ücretleri vatandaşın ekonomik yükünü artırıyor Bankaların komisyon ücretleri vatandaşın ekonomik yükünü artırıyor
09:58 Yenidoğan çetesi soruşturmasında adı geçen hastanenin ruhsatı iptal edildi. Yenidoğan çetesi soruşturmasında adı geçen hastanenin ruhsatı iptal edildi.
09:54 Hizbullah’ın kamikaze İHA’sı Netanyahu’nun evini hedef aldı Hizbullah'ın kamikaze İHA'sı Netanyahu'nun evini hedef aldı
09:51 Real Madrid’in eski yıldızına şok Adını dövme yaptırdığı bebeği başkasından çıktı Real Madrid'in eski yıldızına şok! Adını dövme yaptırdığı bebeği başkasından çıktı
09:37 Elden ödemelere yüklü para cezası geliyor Elden ödemelere yüklü para cezası geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.10.2024 08:30:04. #1.11#
SON DAKİKA: Eyüpspor, Göztepe'yi 1-0 Yendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.