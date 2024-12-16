Eyüpspor, Hamza Akman'ı Transfer Etti

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Trendyol Süper Lig ekiplerinden ikas Eyüpspor, son olarak Danimarka temsilcisi Sönderjyske'de forma giyen orta saha oyuncusu Hamza Akman'ı transfer ettiğini açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "ikas Eyüpspor'umuz, Hamza Akman ile 3,5 yıllık anlaşmaya vardı. Hamza Akman'a 'hoş geldin' diyor; eflatun sarılı formayla nice zaferler diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Galatasaray altyapısından yetişen 20 yaşındaki futbolcu, sezon başında sarı-kırmızılı ekipten ayrılarak Sönderjyske'ye transfer olmuştu.

Hamza, Sönderjyske'de forma giydiği 3 karşılaşmada 1 asist yaptı.