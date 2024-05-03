Eyüpspor ile Göztepe Süper Lig vizesi için karşılaşacak - Son Dakika
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Eyüpspor ile Göztepe Süper Lig vizesi için karşılaşacak

Eyüpspor ile Göztepe Süper Lig vizesi için karşılaşacak

Eyüpspor ve Göztepe, Trendyol 1. Lig'in 33. haftasında İstanbul'da karşılaşacak. Eyüpspor, lider durumda ve Süper Lig'e yükselmeyi garantiledi. Göztepe ise geçen haftanın ardından Süper Lig'e çıkmayı başardı. İlk devrede Göztepe, Eyüpspor'u 5-1 mağlup etmişti.

03.05.2024 09:17
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Süper Lig vizesi alan Eyüpspor ile Göztepe, Trendyol 1. Lig'in 33. haftasında yarın İstanbul'da karşılaşacak.

Eyüp Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak Eyüpspor-Göztepe maçında Oğuzhan Aksu düdük çalacak.

Ligde 33. haftaya 72 puanla lider durumda giren teknik direktör Arda Turan yönetimindeki Eyüpspor, 29. hafta maçlarının ardından Süper Lig'e yükselmeyi garantiledi.

Stanimir Stoilov'un çalıştırdığı Göztepe ise geçen haftanın ardından adını Süper Lig'e yazdırdı.

Ligin ilk devresinde Göztepe, konuk ettiği rakibini 5-1 mağlup etmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Eyüpspor ile Göztepe Süper Lig vizesi için karşılaşacak - Son Dakika

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