Eyüpspor-Kocaelispor maçının ardından - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Eyüpspor-Kocaelispor maçının ardından

09.03.2026 18:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında deplasmanda ikas Eyüpspor'u 1-0 yenen Kocaelispor'da teknik direktör Selçuk İnan, iyi savunmayla 3 puana uzandıklarını söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında deplasmanda ikas Eyüpspor'u 1-0 yenen Kocaelispor'da teknik direktör Selçuk İnan, iyi savunmayla 3 puana uzandıklarını söyledi.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan İnan, ligde kalan maçların çok zor olduğunu dile getirdi.

Ligin boyunun kısaldığını ve her maçın öneminin arttığını vurgulayan İnan, "Bunun farkındaydık. Son haftaların formda takımına karşı oynadık. Kendi sahalarında rakiplerinden üstün oynayan bir ekip. Uzun zamandır bir oyun yapımız var. Bazı maçlarda bunu ortaya koyamasak da mücadeleden vazgeçmiyoruz. Oyuncularımı mücadeleleri sebebiyle tebrik ediyorum. Ligin 9 haftasına girerken sıralamada 7. oldukları için oyuncularıma teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kocaelispor olarak uzun bir aradan sonra yükseldikleri Süper Lig'de 7. sıraya çıktıklarını dile getiren İnan, "Çok uzun aradan sonra lige yükselen bir takım olarak şu zamanda böyle bir pozisyonda olmak basit bir iş değil. Yeni bir takımız, geç kurulduk, sıkıntılı başladık. Böyle bir dönemde 33 puanda olmak şahane bir şey. Tabii ki bunun sınırı yok her zaman daha üstü hedefliyoruz." açıklamasını yaptı.

"Takım savunması her şeyden önemli"

Futbolculuk döneminde birlikte çalıştığı Cesare Prandelli ve Roberto Mancini'den savunma anlamında öğrendiği çok şey olduğunu belirten Selçuk İnan, İtalyanların bu anlamda çok iyi seviyede olduğunu söyledi.

Savunmanın bu anlamda çok önemli olduğunun altını çizen İnan, "Her ne kadar kafamdaki oyun felsefesi ofansif olsa da takım savunması her şeyden önemli. İyi savunma yapamazsanız hücum da yapamazsınız. Rakipleriniz sizden daha güçlü yanlara sahip olduğunda sıkıntı yaşayabiliyorsunuz. Biz birçok maçta oynamaya çalışıyoruz, pozisyon üretiyoruz ama bunları yaptığımızda da kaybettiğimiz maçlar olabiliyor. Final paslarında biraz daha dikkatli olsaydık daha farklı kazanabilirdik. Benim için önemli olan iyi savunma ve kazanılan 3 puan." diye konuştu.

Genç futbolcuları çok önemsediğini de dile getiren İnan, "Sürekli program dahilinde çalışıyorlar. Yavaş yavaş süre alacaklar. Hangi maçta oyuna dahil edeceğimiz kafamızda plan dahilinde. Yakından ilgileniyorum." diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: AA

Trendyol Süper Lig, Selçuk İnan, Kocaelispor, Eyüpspor, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Eyüpspor-Kocaelispor maçının ardından - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kadıköy’de inanılmaz son Fenerbahçe, Samsunspor’u 905’te devirdi Kadıköy'de inanılmaz son! Fenerbahçe, Samsunspor'u 90+5'te devirdi
İspanya televizyonunda Türkçe mesajı: Baklava ve saç ekimi için teşekkür İspanya televizyonunda Türkçe mesajı: Baklava ve saç ekimi için teşekkür
ABD’de Missouri eyaletindeki Kansas Kenti Uluslararası Havalimanı potansiyel bir “tehdit“ nedeniyle alarm verildi. Alana iniş yapan uçaklar pistte bekletilirken, terminalde bulunan yaklaşık 2 bin kişi de tahliye edildi. ABD'de Missouri eyaletindeki Kansas Kenti Uluslararası Havalimanı potansiyel bir "tehdit" nedeniyle alarm verildi. Alana iniş yapan uçaklar pistte bekletilirken, terminalde bulunan yaklaşık 2 bin kişi de tahliye edildi.
Sadettin Saran son dakikada gelen gol sonrası sevinçten çılgına döndü Sadettin Saran son dakikada gelen gol sonrası sevinçten çılgına döndü
İran savaşında hayatını kaybeden ABD askeri sayısı 7’ye yükseldi İran savaşında hayatını kaybeden ABD askeri sayısı 7'ye yükseldi
Meksika’da ABD ve İsrail politikaları eleştirildi Baal heykeli yakıldı Meksika'da ABD ve İsrail politikaları eleştirildi; Baal heykeli yakıldı

18:45
Gaziantep’te düşürülen füzeyle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ilk sözler
Gaziantep'te düşürülen füzeyle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk sözler
18:36
Trump’tan İran’ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney ile ilgili ilk yorum: Memnun değilim
Trump'tan İran'ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney ile ilgili ilk yorum: Memnun değilim
18:18
Özgür Özel’e bir soruşturma daha
Özgür Özel'e bir soruşturma daha
16:56
Fransa Cumhurbaşkanı Macron: Kıbrıs’a saldırı Avrupa’ya yapılmış sayılır
Fransa Cumhurbaşkanı Macron: Kıbrıs'a saldırı Avrupa'ya yapılmış sayılır
16:50
NATO: Türkiye’ye giden füzeyi önledik, müttefiklerimizi her türlü tehdide karşı savunmaya hazırız
NATO: Türkiye'ye giden füzeyi önledik, müttefiklerimizi her türlü tehdide karşı savunmaya hazırız
16:39
Savaşın seyrini değiştirecek gelişme 3’ünü birden vurdular
Savaşın seyrini değiştirecek gelişme! 3'ünü birden vurdular
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2026 19:29:24. #.0.4#
SON DAKİKA: Eyüpspor-Kocaelispor maçının ardından - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.