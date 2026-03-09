Eyüpspor-Kocaelispor maçının ardından

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında deplasmanda ikas Eyüpspor'u 1-0 yenen Kocaelispor'da teknik direktör Selçuk İnan, iyi savunmayla 3 puana uzandıklarını söyledi.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan İnan, ligde kalan maçların çok zor olduğunu dile getirdi.

Ligin boyunun kısaldığını ve her maçın öneminin arttığını vurgulayan İnan, "Bunun farkındaydık. Son haftaların formda takımına karşı oynadık. Kendi sahalarında rakiplerinden üstün oynayan bir ekip. Uzun zamandır bir oyun yapımız var. Bazı maçlarda bunu ortaya koyamasak da mücadeleden vazgeçmiyoruz. Oyuncularımı mücadeleleri sebebiyle tebrik ediyorum. Ligin 9 haftasına girerken sıralamada 7. oldukları için oyuncularıma teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kocaelispor olarak uzun bir aradan sonra yükseldikleri Süper Lig'de 7. sıraya çıktıklarını dile getiren İnan, "Çok uzun aradan sonra lige yükselen bir takım olarak şu zamanda böyle bir pozisyonda olmak basit bir iş değil. Yeni bir takımız, geç kurulduk, sıkıntılı başladık. Böyle bir dönemde 33 puanda olmak şahane bir şey. Tabii ki bunun sınırı yok her zaman daha üstü hedefliyoruz." açıklamasını yaptı.

"Takım savunması her şeyden önemli"

Futbolculuk döneminde birlikte çalıştığı Cesare Prandelli ve Roberto Mancini'den savunma anlamında öğrendiği çok şey olduğunu belirten Selçuk İnan, İtalyanların bu anlamda çok iyi seviyede olduğunu söyledi.

Savunmanın bu anlamda çok önemli olduğunun altını çizen İnan, "Her ne kadar kafamdaki oyun felsefesi ofansif olsa da takım savunması her şeyden önemli. İyi savunma yapamazsanız hücum da yapamazsınız. Rakipleriniz sizden daha güçlü yanlara sahip olduğunda sıkıntı yaşayabiliyorsunuz. Biz birçok maçta oynamaya çalışıyoruz, pozisyon üretiyoruz ama bunları yaptığımızda da kaybettiğimiz maçlar olabiliyor. Final paslarında biraz daha dikkatli olsaydık daha farklı kazanabilirdik. Benim için önemli olan iyi savunma ve kazanılan 3 puan." diye konuştu.

Genç futbolcuları çok önemsediğini de dile getiren İnan, "Sürekli program dahilinde çalışıyorlar. Yavaş yavaş süre alacaklar. Hangi maçta oyuna dahil edeceğimiz kafamızda plan dahilinde. Yakından ilgileniyorum." diyerek sözlerini tamamladı.