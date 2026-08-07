Eyüpspor, Metehan Altunbaş ile yollarını ayırdı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor, 23 yaşındaki forvet Metehan Altunbaş ile yollarını ayırdı.

Eflatun-sarılı kulüpten yapılan açıklamada, "Formamızı taşıdığı süre boyunca mücadelesi, profesyonelliği ve özellikle geçtiğimiz sezon attığı kritik gollerle önemli katkı sağlayan Metehan Altunbaş'a emekleri için teşekkür ediyoruz. Yolun açık olsun, Metehan Altunbaş." ifadeleri kullanıldı.

Genç futbolcu, geçen sezon lig ve kupada çıktığı toplam 22 karşılaşmada 8 gol kaydetti.