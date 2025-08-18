Eyüpspor Teknik Direktörü Şahin: Oyun Mutlu Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Eyüpspor Teknik Direktörü Şahin: Oyun Mutlu Etti

18.08.2025 00:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Selçuk Şahin, Beşiktaş'a yenilmesine rağmen oyundan memnun kaldığını belirtti, cesur bir takım hedefliyor.

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Beşiktaş'a 2-1 yenilen ikas Eyüpspor'da teknik direktör Selçuk Şahin, yenilgiye rağmen oyundan memnun olduğunu söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Şahin, "İki duyguyu bir arada yaşıyorum. Son dakika golü üzdü ama oynadığımız oyun mutlu etti. Oyunun güzel taraflarını sahaya yansıtmaya çalışıyoruz. Çocuklar başarılı işler yaptı. Son anları daha doğru oynayabilirdik. Beşiktaş ilk kez böyle baskı yaptı. Biraz dikkatli olsak kazanacağımız bir maçtı. Pozisyonlar verdik ama güzel bir maç oldu. Sonu bizim için üzücü oldu. Haftaya puanlar almamız gerektiğini düşünüyorum. Topun değerini bilsek 2-1 biz alabilirdik." diye konuştu.

Geçen sezonki Eyüpspor'la arasındaki farkla ilgili konuşan Şahin, daha cesur bir takım olmak istediğini belirterek, "Geçen seneyle fark, benzer şeyler var. Geçen seneye nazaran top rakipteyken daha cesur bir takım olmak istiyoruz. Geçen sene net bir oyun vardı. Bu sene değişken oyunlar oynamak istiyorum. Bugün biraz farklı çıktık. Zaman zaman değişik oyunlar oynamayı düşünüyorum. Önde baskı yapan bir takım oluşturmak istiyorum. Değerli olan şeyin sistem olduğunu düşünüyorum. Sisteme değer veren bir teknik adamım. Sistemde kaliteli oyuncuya ihtiyacınız var, bizim elimizde de kaliteli oyuncular var. Oyuncuların performansından memnunum. Hatalarımızı en aza indirgemeye çalışacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Beşiktaş'ın bu sezon ilk kez cesur bir baskı yaptığını kaydeden Şahin, "Perşembe günü St. Patrick's maçını izledim. Orada Beşiktaş bu kadar cesur değildi. Bize ilk kez bu kadar cesur baskı yaptılar. Bunu kırdığımız anlar oldu. Hatalarımız da oldu. Bu oyun üzerinde cesur olarak devam etmemiz lazım." dedi.

Kaynak: AA

Trendyol Süper Lig, Selçuk Şahin, Beşiktaş, Eyüpspor, Son Dakika

Son Dakika Spor Eyüpspor Teknik Direktörü Şahin: Oyun Mutlu Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kilosu 700 liraya çıktı, duyan tarlasına ekmek istiyor Kilosu 700 liraya çıktı, duyan tarlasına ekmek istiyor
Chikungunya virüsü hızla yayılıyor 16 ülkede 240 binden fazla vaka, 90 ölü Chikungunya virüsü hızla yayılıyor! 16 ülkede 240 binden fazla vaka, 90 ölü
Mısır uyruklu adam Bursa’daki evinde ölü bulundu Mısır uyruklu adam Bursa'daki evinde ölü bulundu
Süper Lig’in eski yıldızı bu pozisyonda kırmızı kart gördü Süper Lig'in eski yıldızı bu pozisyonda kırmızı kart gördü
Hakan Fidan ile Lavrov arasında kritik görüşme Hakan Fidan ile Lavrov arasında kritik görüşme
İspanya’da orman yangını kabusu sürüyor 7 kişi hayatını kaybetti İspanya'da orman yangını kabusu sürüyor! 7 kişi hayatını kaybetti
Icardi, Fenerbahçe puan kaybeder kaybetmez telefona sarıldı Icardi, Fenerbahçe puan kaybeder kaybetmez telefona sarıldı
Rıdvan Dilmen Fenerbahçe maçı sonrası isyan etti: Bu kadar mı zor Rıdvan Dilmen Fenerbahçe maçı sonrası isyan etti: Bu kadar mı zor?
Davetli düğün çıkışı kazada can verdi, cenaze yerdeyken eğlence devam etti Davetli düğün çıkışı kazada can verdi, cenaze yerdeyken eğlence devam etti
Taksi şoförü direksiyon başında uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti Taksi şoförü direksiyon başında uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti
Samsunspor’un Atatürklü forması Atina’yı karıştırdı Samsunspor'un Atatürklü forması Atina'yı karıştırdı

00:37
İki gündür yangınla boğuşan Çanakkale’den sevindiren haber
İki gündür yangınla boğuşan Çanakkale'den sevindiren haber
16:34
ABD Orta Doğu Özel Temsilcisi: Rusya toprak tavizleri verdi
ABD Orta Doğu Özel Temsilcisi: Rusya toprak tavizleri verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.08.2025 00:57:28. #7.11#
SON DAKİKA: Eyüpspor Teknik Direktörü Şahin: Oyun Mutlu Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.