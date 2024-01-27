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Eyüpspor Teknik Sorumlusu Kerem Yavaş: Kendi evimizde puan kaybı yaşamak istemiyoruz - Son Dakika
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Eyüpspor Teknik Sorumlusu Kerem Yavaş: Kendi evimizde puan kaybı yaşamak istemiyoruz

Eyüpspor Teknik Sorumlusu Kerem Yavaş, ligde ilerleyen süreçte alt ve üst sıralardaki çekişmenin dozunun artacağını dile getirerek, 'Kendi evimizde puan kaybı yaşamak istemiyoruz' dedi. Eyüpspor, Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında sahasında Tuzlaspor'u 4-0 mağlup etti.

Eyüpspor Teknik Sorumlusu Kerem Yavaş: Kendi evimizde puan kaybı yaşamak istemiyoruz
27.01.2024 - 21:48,
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Eyüpspor Teknik Sorumlusu Kerem Yavaş, ligde ilerleyen süreçte alt ve üst sıralardaki çekişmenin dozunun artacağını dile getirerek, "Kendi evimizde puan kaybı yaşamak istemiyoruz" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında Eyüpspor, sahasında karşılaştığı Tuzlaspor'u 4-0'lık skor ile mağlup etti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Eyüpspor Teknik Sorumlusu Kerem Yavaş, "Geçen hafta yaşadığımız puan kaybından sonra bu maç daha da değerliydi. Bugün kazandığımız için mutluyuz. Ligde süre kısalıyor. İlerleyen haftalarda ligin alt ve üst sıralarında çekişmenin artacağını biliyoruz. Kendi evimizde puan kaybı yaşamak istemiyoruz. Tuzlaspor, son haftalarda aldığı skorlar ileri yukarı doğru bir ivme kazanmış takım görüntüsü veriyordu. Maçın ilk 20 dakikasında iki önemli pozisyonumuz vardı ve bir tanesini gole çevirerek öne geçtik. Rakibin talihsiz bir pozisyon sonrası kırmızı kart görerek eksik kalması da işimizi kolaylaştırdı. Maçın ikinci yarısında bir süre hakimiyeti ele alamadık fakat bu durum uzun sürmedi. Tuzlaspor'a da sonraki maçlarında başarılar diliyorum" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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Trendyol, Eyüpspor, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

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