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Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Eyüpspor, Umut Meraş ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Beşiktaş'ta 3 sezon forma giyen Umut Meraş, Süper Lig'in yeni ekibi Eyüpspor'a imza attı. Eflatun-sarılı kulübün Asbaşkanı Fatih Kulaksız da imza töreninde hazır bulunurken, transferle ilgili yaptığı açıklamada, "Umut Meraş ülkemizi yurt dışında temsil etmiş, A Milli Takım'ın formasını terletmiş önemli bir futbolcu. Süper Lig maratonunda bize çok katkı sağlayacağına inanarak gerçekleştirdiğimiz bir transfer oldu. İki taraf için de hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.

Eyüspor'a geldiği için mutlu olduğunu aktaran Umut Meraş ise şunları söyledi:

"Yüzyılı aşkın tarihiyle, adını aldığı semtin maneviyatıyla her zaman çok değerli bir kulüp olmuş Eyüpspor'a geldiğim için mutlu ve heyecanlıyım. Tarihinde ilk defa Süper Lig'de mücadele edecek Eyüpspor için yeni başarıların altına imza atmak adına ben de elimden gelen mücadeleyi göstereceğim. Hep birlikte nice başarılara." - İSTANBUL