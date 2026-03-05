Eyüpspor'un Atila Gerin ile Maç Değerlendirmesi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Eyüpspor'un Atila Gerin ile Maç Değerlendirmesi

05.03.2026 23:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Atila Gerin, TÜMOSAN Konyaspor'a yenildikleri maçta genç oyunculara süre vermenin değerliliğinden bahsetti.

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 4. ve son hafta maçında TÜMOSAN Konyaspor'a 1-0 yenilen ikas Eyüpspor'da teknik direktör Atila Gerin, süre alamayan oyuncuları görebildikleri faydalı bir maç oynadıklarını söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Gerin, "Bizim için fırsat maçıydı. Çok küçük bir iddia vardı ama Gençlerbirliği kazanınca o iddia da ortadan kalktı. Skoru verip oyunu vermediğimiz bir maç oldu. Kasımpaşa'ya ileriki turlarda başarılar diliyorum." dedi.

Bu karşılaşmada süre alamayan futbolcuları oynattıklarını hatırlatan Gerin, şunları söyledi:

"Lucas'ın dönmesi bizim için çok değerliydi. Kaptanımız 4 ay sonra ilk maçına çıktı. Süre alamayan oyuncuların, gençlerin süre alması bizim için çok kıymetliydi. Çocuklar oyun planımıza uymak için çabalıyorlar. Bundan sonraki süreçte ligin sonuna kadar faydalanabileceğimiz oyuncularımızı gördük. Bizim için faydalı bir maçtı, oyuna bu tarafından bakıyoruz."

Kaynak: AA

Konyaspor, Eyüpspor, Tümosan, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Eyüpspor'un Atila Gerin ile Maç Değerlendirmesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
12 yaşında ama boyu 1.80 İbrahim Tatlıses’in kızının son hali görenleri şaşırttı 12 yaşında ama boyu 1.80! İbrahim Tatlıses'in kızının son hali görenleri şaşırttı
Devlet dairesinde skandal: Vatandaş o anları kayda alıp paylaştı Devlet dairesinde skandal: Vatandaş o anları kayda alıp paylaştı
Komisyondan geçti Bedelli askerlik tutarı arttırılıyor Komisyondan geçti! Bedelli askerlik tutarı arttırılıyor
Aracında başından tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu Aracında başından tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu
İran en büyük kozunu açıkladı Rejime müdahale olursa orayı vuracaklar İran en büyük kozunu açıkladı! Rejime müdahale olursa orayı vuracaklar
İran, Irak’taki muhalif Kürt grupların üslerini 3 füzeyle vurdu İran, Irak'taki muhalif Kürt grupların üslerini 3 füzeyle vurdu

23:31
Çin’in Nostradamus’u Jiang Xueqin’in kehanetleri bir bir gerçeğe dönüşüyor
Çin'in Nostradamus'u Jiang Xueqin'in kehanetleri bir bir gerçeğe dönüşüyor
23:21
Sri Lanka, ada açıklarında İran’a ait ikinci geminin olduğunu duyurdu
Sri Lanka, ada açıklarında İran'a ait ikinci geminin olduğunu duyurdu
22:27
ABD, Kuveyt’teki büyükelçiliğini kapattı
ABD, Kuveyt'teki büyükelçiliğini kapattı
22:19
Bakü-Nahçıvan uçağı 71 yolcusuyla Iğdır’a indi
Bakü-Nahçıvan uçağı 71 yolcusuyla Iğdır'a indi
22:14
NATO, ittifak genelindeki balistik füze savunma önlemlerini artırdı
NATO, ittifak genelindeki balistik füze savunma önlemlerini artırdı
20:51
ABD Başkanı Trump, İran’ın ardından Küba’nın da “düşeceğini“ iddia etti
ABD Başkanı Trump, İran'ın ardından Küba'nın da "düşeceğini" iddia etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2026 00:12:38. #7.13#
SON DAKİKA: Eyüpspor'un Atila Gerin ile Maç Değerlendirmesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.