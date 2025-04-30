Eyüpspor'un Transfer Yasağı Kaldırılacak

Trendyol Süper Lig kulüplerinden Eyüp spor, FIFA'da devam eden 2 davanın yeni sonuçlandığını ve konulan transfer yasağının en kısa zamanda kaldırılacağını duyurdu.

Kulübün açıklamasında, "Kulübümüzün geçmiş dönemlere ilişkin FIFA nezdinde sonuçlanan 2 adet davası henüz kesinleşmiş olup, en kısa zamanda ödemeleri yapılarak konulan transfer yasağı kaldırılacaktır. Kulübümüze uygulanmış herhangi bir 'sportif ceza' bulunmamakta olduğunu tüm spor kamuoyuna saygılarımızla bildiririz." ifadelerine yer verildi.