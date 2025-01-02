Eyüpspor, Yalçın Kayan'ı Transfer Etti - Son Dakika
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Spor

Eyüpspor, Yalçın Kayan'ı Transfer Etti

Eyüpspor, Yalçın Kayan\'ı Transfer Etti

Eyüpspor, Göztepe'den Yalçın Kayan ile 3.5 yıllık sözleşme imzaladı. Transfer başarıyla tamamlandı.

02.01.2025 17:25
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Eyüpspor, Göztepe'de forma giyen 25 yaşındaki futbolcu Yalçın Kayan ile 3.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Bu sezon Trendyol Süper Lig'e yükselen ve gösterdiği başarılı performansla dikkat çeken Eyüpspor kadrosuna takviye yaptı. Eflatun-sarılıların sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan paylaşımda, Yalçın Kayan ile 3.5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Eyüspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız, transferle ilgili yaptığı açıklamada, "Yalçın Kayan, Göztepe'den çok yakından tanıdığımız, takip ettiğimiz bir futbolcu kardeşimiz. Göztepe'de bir ayrılık durumu söz konusu olunca, biz de yaklaşık 1 ay önce devreye girdik. Kulübümüz adına önemli bir transferi bitirdiğimizi düşünüyoruz. Kulüp politikamız gereği yerli oyunculara öncelik veriyoruz. Milli takımı hedefleyen bir futbolcu kardeşimiz. Enerjisi yüksek bir transfer oldu. Bize çok katkı sağlayacağını düşünüyorum. İki tarafa da hayırlı olsun" dedi.

Yalçın Kayan ise Eyüpspor'a geldiği için çok mutluyum olduğunu ifade ederek, "Arda Turan gibi bir hocayla çalışacak olmak beni çok heyecanlandırıyor. Bu transferde emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. En kısa sürede sahaya çıkmak için sabırsızlanıyorum" şeklinde konuştu.

Göztepe altyapısında yetişen Yalçın Kayan, A takımla 145 karşılaşmaya çıktı ve rakip fileleri 13 kez havalandırdı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Arda Turan, Eyüpspor, Futbol, Emlak, Spor, Son Dakika

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