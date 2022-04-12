Ezeli rakibi, Luis Suarez'i Fenerbahçe'nin elinden kaptı! - Son Dakika

Yeni sezon için çalışmalara başlayan Beşiktaş ve Fenerbahçe, dünyaca ünlü golcü Luis Suarez için karşı karşıya geldi. Önceliği santrfor transferine veren siyah-beyazlıların, Uruguaylı yıldızın menajeriyle iletişime geçtiği ve imzayı attırmak için oldukça istekli olduğu ifade edildi.

"BEŞİKTAŞ TRANSFER İÇİN UĞRAŞIYOR"

Fotomaç'ın Todofichajes sitesinden aktardığı habere göre, Beşiktaş yönetiminin Suarez için oyuncunun menajeriyle temas kurduğu öne sürüldü. "Aboubakar'ın yokluğunu dolduramayan, Batshuayi'den de istediği verimi alamayan Türk ekibi, Atletico Madrid ile sözleşmesi sezon sonu bitecek dünyaca ünlü oyuncu için uğraşıyor" ifadeleri kullanıldı. Suarez bu sezon Atletico Madrid formasıyla 39 maçta 13 gol ve 2 asist üretti. Uruguaylı yıldızın güncel piyasa değeri 15 milyon euro civarında.