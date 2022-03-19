F1 Bahreyn Grand Prix'sinde pole pozisyonu Charles Leclerc'in - Son Dakika
Üye Girişi

F1 Bahreyn Grand Prix'sinde pole pozisyonu Charles Leclerc'in

19.03.2022 19:43
F1 Bahreyn Grand Prix'sinde pole pozisyonu Charles Leclerc'in

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun ilk ayağı Bahreyn Grand Prix'sine, Ferrari takımının Monakolu pilotu Charles Leclerc ilk sıradan başlayacak.

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun ilk ayağı Bahreyn Grand Prix'sine, Ferrari takımının Monakolu pilotu Charles Leclerc ilk sıradan başlayacak.

Leclerc, Kuzey Valiliğindeki Sakhir Çölü'nde bulunan 5,4 kilometrelik Bahreyn Uluslararası Pisti'nde yapılacak yarışın sıralama turlarındaki 1 dakika 30.558 saniyelik derecesiyle ilk cebin sahibi oldu.

Monakolu sürücünün 0.123 saniye arkasındaki son şampiyon Max Verstappen (Red Bull) ikinciliği, pisti liderden 0.129 saniye yavaş turlayan Carlos Sainz (Ferrari) üçüncülüğü elde etti. Red Bull'dan Sergio Perez'in 0.363 saniye geride dördüncü olduğu sıralama turlarında 7 kez dünya şampiyonu Lewis Hamilton (Mercedes) ise 0.68 saniye arkada beşinci sırayı aldı.

57 turluk yarış, yarın saat 18.00'de başlayacak.

YORUMLAR
500
Formula 1'de 2022 sezonunun ilk pole pozisyonu Leclerc'in oldu Formula 1'de 2022 sezonunun ilk pole pozisyonu Leclerc'in oldu Cem Bölükbaşı, Bahreyn'deki F2 sıralama turlarında 20. oldu Cem Bölükbaşı, Bahreyn'deki F2 sıralama turlarında 20. oldu

Charles Leclerc, Grand Prix, Formula 1, Bahreyn, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor F1 Bahreyn Grand Prix'sinde pole pozisyonu Charles Leclerc'in - Son Dakika


Son Dakika
19:37 Muharrem İnce, 6 partinin mutabakat metnini eleştirdi: Bu metin, Türkiye'ye çözüm olamaz
19:21 17 yaşındaki Nuray, otel odasında ölü bulundu! 2 yıl önce istismara uğramıştı
19:12 Emre Belözoğlu galibiyet özlemi çekiyor! Adana Demirspor, kazanamama serisini Başakşehir maçıyla bozdu
19:10 Meteoroloji'den yoğun kar yağışı uyarısı! İstanbul dahil 10 il için turuncu alarm verildi
19:08 Tansu Çiller'in siyasete girme iddiaları üzerinden iktidara yüklenen Ali Babacan: Olmayacak, bitti o dönem
19:06 Sadık Çiftpınar'dan skandal hareket! Süresiz kadro dışı bırakıldı
18:42 Alanyaspor'dan İzmir'de kolay galibiyet! Göztepe hala küme düşme hattında
18:37 Alman medyası Rusya-Ukrayna savaşının Türkiye analizini yaptı: Yaptırımların kazananı Türkler olacak
17:47 Anlaşma yapıldı! Uğurcan Çakır rekor ücretle dünyanın en zengin kulübüne transfer oluyor
17:41 Türkiye-Hollanda ilişkileri normale dönüyor, Başbakan Rutte Ankara'da Erdoğan ile görüşecek!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2022 19:49:32. #1.12#
SON DAKİKA: F1 Bahreyn Grand Prix'sinde pole pozisyonu Charles Leclerc'in - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement