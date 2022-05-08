F1 Miami Grand Prix'sinde "pole" pozisyonu Lecrerc'in - Son Dakika
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F1 Miami Grand Prix'sinde "pole" pozisyonu Lecrerc'in

08.05.2022 00:19
F1 Miami Grand Prix'sinde "pole" pozisyonu Lecrerc'in

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 5. ayağı Miami Grand Prix'sinde "pole" pozisyonunu, Ferrari takımından Monakolu Charles Leclerc elde etti.

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 5. ayağı Miami Grand Prix'sinde "pole" pozisyonunu, Ferrari takımından Monakolu Charles Leclerc elde etti.

Sıralama turlarında Leclerc, 1 dakika 28.796 saniyelik süresiyle ilk sırayı aldı ve ABD'nin Miami kentiyle aynı adı taşıyan 5,4 kilometrelik pistte 57 tur üzerinden düzenlenecek yarışa, ilk sıradan başlama hakkı elde etti.

İspanyol Carlos Sainz, takım arkadaşının 0.190 saniye arkasında ikinciliği, Red Bull'un Hollandalı pilotu Max Verstappen ise liderden 0.195 saniye yavaş turlayarak üçüncülüğü aldı.

Şampiyonada sezonun beşinci yarışı, bugün TSİ 22.30'da başlayacak.

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Dünya Şampiyonası, Grand Prix, Formula 1, Miami, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor F1 Miami Grand Prix'sinde 'pole' pozisyonu Lecrerc'in - Son Dakika


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SON DAKİKA: F1 Miami Grand Prix'sinde "pole" pozisyonu Lecrerc'in - Son Dakika
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