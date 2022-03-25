F1 pilotu Vettel, koronavirüs nedeniyle ikinci yarışı da kaçıracak - Son Dakika
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F1 pilotu Vettel, koronavirüs nedeniyle ikinci yarışı da kaçıracak

25.03.2022 15:00
F1 pilotu Vettel, koronavirüs nedeniyle ikinci yarışı da kaçıracak

Formula 1 takımlarından Aston Martin'in Alman pilotu Sebastian Vettel, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle sezonun ikinci yarışında da yer alamayacak.

Formula 1 takımlarından Aston Martin'in Alman pilotu Sebastian Vettel, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle sezonun ikinci yarışında da yer alamayacak.

Takımdan yapılan açıklamada, geçen hafta Kovid-19'a yakalanan 34 yaşındaki pilotun 27 Mart Pazar günü gerçekleştirilecek sezonun ikinci yarışı Suudi Arabistan Grand Prix'sini kaçıracağı kaydedildi.

Kariyerinde dört dünya şampiyonluğu bulunan Vettel, Bahreyn Grand Prix'sinde de mücadele edememişti.

Vettel'in yerine ilk etapta olduğu gibi yedek pilot Nico Hulkenberg yarışacak.

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Sebastian Vettel, Aston Martin, Formula 1, Alman, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor F1 pilotu Vettel, koronavirüs nedeniyle ikinci yarışı da kaçıracak - Son Dakika


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