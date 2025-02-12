FA Cup'ta korkutan anlar: Kanlar içinde yerde kaldı - Son Dakika
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Spor

FA Cup'ta korkutan anlar: Kanlar içinde yerde kaldı

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FA Cup dördüncü turunda Exeter City ile berabere kalan Nottingham Forest'ta golcü Taiwo Awoniyi, bir çarpışma sonucu kanlar içinde yerde kaldı. Mücadelenin son anlarında rakip kaleci Joe Whitworth'un dirseğine maruz kalan Awoniyi, yüzünden kanlar akarak yerde kaldı. Olayın ardından saha içinde acı içinde kıvranan Awoniyi'ye hemen sağlık ekipleri müdahale etti.

12.02.2025 13:22  Güncelleme: 13:39
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Nottingham Forest'ın golcüsü Taiwo Awoniyi, FA Cup dördüncü turunda Exeter City karşısında yaşadığı korkutucu sakatlıkla gündeme geldi. Mücadelenin son anlarında rakip kaleci Joe Whitworth'un dirseğine maruz kalan Nijeryalı forvet, yüzünden kanlar akarak yerde kaldı.

KANLAR İÇERİSİNDE YERDE KALDI

27 yaşındaki futbolcu, hava topu mücadelesinde Exeter kalecisinin dirseğine istemeden çarpılmasıyla sert bir darbe aldı. Olayın ardından saha içinde acı içinde kıvranan Awoniyi'ye hemen sağlık ekipleri müdahale etti. Sahaya giren ambulans ekibi, oyuncuya gerekli ilk yardımı yaparken, maç yaklaşık 11 dakika boyunca duraksamak zorunda kaldı.

Sakatlık anları sosyal medyada büyük yankı uyandırırken, futbolseverler Awoniyi'nin sağlık durumu hakkında endişelerini dile getirdi. Bazı taraftarlar, "Umarım Awoniyi iyidir," mesajını paylaşırken, bazıları ise "Bu çok kötü görünüyor, maçı unutun, tek isteğimiz onun sağlığı" ifadelerini kullandı.

SEDYEYLE OYUNDAN ALINDI

Awoniyi, uzun süren müdahalenin ardından alkışlar eşliğinde sedyeyle oyundan çıkarıldı ve yerini Chris Wood'a bıraktı. Nottingham Forest kulübü, kısa bir açıklama yaparak "Kalplerimiz seninle" mesajını paylaştı.

ITV'nin maç sırasında yaptığı açıklamaya göre, Awoniyi hastaneye kaldırılmadı ve soyunma odasında kontrolleri yapıldı. Daha sonra saha kenarında yürüyerek taraftarlarla selamlaştığı geçtiği görüldü.

FA Cup\'ta korkutan anlar: Kanlar içinde yerde kaldı

Nottingham Forest, Exeter City, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor FA Cup'ta korkutan anlar: Kanlar içinde yerde kaldı - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Çelikk:
    E Nolmuş Yani Napalım 1 2 Yanıtla
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