- Fahrudin Omerovic: "Alanyaspor bugün bizden daha iyi oynadı, galibiyeti hak etti"
KONYA - Konyaspor Teknik Direktörü Fahrudin Omerovic, Corendon Alanyaspor karşısında 2-0'lik mağlubiyetin ardından yaptığı açıklamada, "Alanyaspor bugün bizden daha iyi oynadı. Hak ettiği galibiyeti aldı" dedi.
Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında evinde karşılaştığı Corendon Alanyaspor'a 2-0'lik skorla mağlup oldu. Maç sonu basın toplantısında açıklamalarda bulunan Konyaspor Teknik Direktörü Fahrudin Omerovic, "Gerçekten üzgünüz bu sonucu beklemiyorduk. Sonuçta futbolda nasıl mağlubiyet varsa aynı zamanda galibiyet de var. Maçtan önce zaten bir takım şok yaşadık. Jakub'un bir hastalığı oldu. 5. dakikada Oğulcan'ın sakatlanması, burnunun kırılması, bir anda çok büyük bir şok etkisi oluştu takımın üzerinde. İlk devre zaten istediğimiz oyunu yapamadık. Alanyaspor'un doğru yere yerleşimiyle, doğru pas trafiğiyle bizi bir şekilde kaleden çok uzak tutmayı başardı. Ben de bekliyordum ilk devre 0-0 bitsin diye. Sonuçta bir ikinci devre farklı bir belki şey hamle yapabilirdik. Ama 0-0 giderken yine 45+1. dakikada üçüncü şok olarak bize oldu. İkinci devre, biraz daha direkt oyunu daha baskılı, daha kaleye doğru bir şekilde pas oyunuyla hamle yaptık. Nispeten bunu da başardık. Maç 1-0 giderken birkaç tane belki gol olabilecek pozisyonlar bulduk ama maalesef onu da atamadık. En son zaten uzatmalarda ikinci golü yedik. Sonuçta Alanyaspor bugün bizden daha iyi oynadı. Hak ettiği galibiyeti aldı diye düşünüyorum. Onları da tebrik ediyorum" şeklinde konuştu.
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Yılport Samsunspor'un teknik direktörü Markus Gisdol, evinde Yukatel Adana Demirspor ile berabere kaldıkları maçın ardından şansın yanlarında olsa galibiyetle sahadan ayrılacaklarını söyledi. Gisdol, zorlu bir rakiple karşılaştıklarını ve oyuncularının iyi oynadığını belirtti. Kontratıyla ilgili soruya ise geleceğiyle ilgili açıklama yapmak istemediğini ifade etti.
Yukatel Adana Demirspor'un teknik direktörü Hikmet Karaman, Yılport Samsunspor ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından yaptığı açıklamada, iki takımın da galibiyete gidebilecek pozisyonlar olduğunu ve beraberliğin normal bir sonuç olduğunu belirtti. Karaman, takımının iyi bir maç çıkardığını ve özellikle ilk yarıda topa sahip olan taraf olduklarını ifade etti. Ayrıca, Samsunspor'un son dakikalarda önemli bir pozisyon yakaladığını ve her iki takımın da puanlarını koruduğunu söyledi.
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