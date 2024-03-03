- Fahrudin Omerovic: "Bulunduğumuz durumdan çıkmak için bütün maçları kazanmalıyız"
İSTANBUL - Konyaspor Teknik Direktörü Fahrudin Ömeroviç, Pendikspor maçının ardından yaptığı açıklamada, bu maçla birlikte seri başlatma hedefleri olduğunu söyleyerek, "Bulunduğumuz durumdan daha yukarı çıkmak için bütün maçları kazanmamız gerekiyor" dedi.
Trendyol Süper Lig'in 28. hafta maçında Konyaspor, deplasmanda karşılaştığı Pendikspor'u 2-0 mağlup etti. Müsabakanın ardından Konyaspor Teknik Direktörü Fahrudin Omerovic basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Pendikspor'un hoca değişikliği sonrası bazı planlarını tahmin etmenin zor olduğunu söyleyen Fahrudin Omerovic, "Maçtan önce rakibimizin hoca değişikliği vardı. Bu tip durumlarda bazı şeyleri tahmin etmek zor oluyor. Bu değişiklik, rakibimizin oyuncularına daha fazla arzu da getirebilirdi. Kasımpaşa, Adana Demirspor ve Beşiktaş'a karşı burada gollü galibiyetleri var. İbrahim hocanın daha önceki takımlarda nasıl bir sistemle sahaya çıktığını çözmeye çalıştık. Zor bir rakip bizi bekliyordu" ifadelerini kullandı değerlendirmesinde bulundu.
"Bu takımın bana ilk gösterdiği şey irade gücü"
Kazandıkları için mutlu olduğunu aktaran Omerovic, "Galibiyetler geldiğinde her şeyin harika gittiğini düşünüyoruz. Mutlaka hatalar olacak. Futbolcularımı tebrik ediyorum. Bu takımın bana ilk gösterdiği şey irade gücü. Bizde irade gücü var. 10 maç daha var. Konyaspor, 10 maçtan sonra ligi en iyi şekilde bitirebilir. Ondan sonra yönetimin farklı bir planı olabilir. Ligde kalmak istiyoruz. Daha hiçbir şey bitmedi. Havaya girmememiz gerekiyor. Önümüzdeki Adana Demirspor ve Fatih Karagümrük maçlarından puanlar almayı amaçlıyoruz. Sonrasında da arada çalışarak daha iyi hale gelmek istiyoruz" şeklinde konuştu.
"Bulunduğumuz durumdan daha yukarı çıkmak için bütün maçları kazanmamız gerekiyor"
Artık takımı daha iyi tanımaya başladığını ifade eden yeşil-beyazlıların teknik patronu, "İçerdeki maçları kazanmak önemli. Deplasmanda puan kazanabiliriz. Başakşehir maçında üzülmüştüm. En azından oradan 1 puan alsaydık şu anki durumumuz daha farklı olacaktı. Bugünkü galibiyet, oyuncularımızın motivasyonun artıracaktır. Bütün maçlara en zor maç gözüyle bakıyoruz. Bulunduğumuz durumdan daha yukarı çıkmak için bütün maçları kazanmamız gerekiyor" diye konuştu.
Bu maçla yenilmezlik serisine başlamayı hedeflediklerini söyleyen Omerovic, "Sıradaki rakiplerimizle aynı bölgedeyiz ama bu önemli değil. Önemli olan önümüzdeki maçlardan puanla çıkmak. 43 puanı alan bir takım ligde kalacaktır. Belki bu baraj daha düşer çünkü takımların puanları çok yakın" diye düşüncelerini aktardı.
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