Fatih Bozkurt Uluslararası Turnuvada Bronz Madalya Kazandı

Kocaeli'nin ev sahipliğinde 24 ülkenin katılımıyla düzenlenen Uluslararası Hasan Gemici ve Gazanfer Bilge Güreş Turnuvası tamamlandı.

Turnuvanın ilk gününde gerçekleştirilen final müsabakalarının ardından dereceye giren sporcular belli olurken, Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü personeli ve milli sporcu Fatih Bozkurt önemli bir başarıya imza attı.

Grekoromen stil 130 kilogram kategorisinde mindere çıkan Fatih Bozkurt, başarılı performansıyla turnuvayı üçüncü sırada tamamlayarak bronz madalyanın sahibi oldu.

Afyonkarahisar'ı uluslararası organizasyonda başarıyla temsil eden milli sporcu Fatih Bozkurt'un elde ettiği derece, kentte sevinçle karşılandı.