Fatih Çintimar: Madalyalarla dönmeyi canıgönülden arzu ediyoruz - Son Dakika
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Spor

Fatih Çintimar: Madalyalarla dönmeyi canıgönülden arzu ediyoruz

Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda yarışacak olan milli sporcuların madalyalarla geri döneceğine inandığını söyledi. Çintimar, milli sporcuları uğurlama töreninde yaptığı açıklamada, sporcuların başarıyla dönmesini ve İstiklal Marşı'nın söylenmesini arzuladıklarını belirtti.

24.07.2024 00:27
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- Fatih Çintimar: "Madalyalarla dönmeyi canıgönülden arzu ediyoruz"

İSTANBUL - Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda yarışacak olan milli sporcuların madalyalarla geri döneceğine inandığını söyledi.

Fransa'nın başkenti Paris'te 26 Temmuz - 11 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek Olimpiyat Oyunları'nda yarışacak milli sporcular, İstanbul Havaalanı'nda yapılan törenle uğurlandı. Gerçekleşen törende Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar da basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Paris Olimpiyatları'nın kendi dönemindeki 3. olimpiyat oyunları olduğunu hatırlatan Çintimar, "Bu sporcularımız için de bizim için de inanılmaz büyük bir gurur. 80 milyonu temsil edecek 102 kişiyi oraya götürmek, onlarla birlikte olmak, o atmosferi yaşamak ve bu organizasyon içerisinde bulunmak son derece güzel ve önemli. Onun için ben öncelikle kota alan bütün sporcularımızı tebrik ediyorum. Burada mücadele edecek bütün arkadaşlarıma şimdiden başarılar diliyorum. Allah nasip ederse oradan da madalyalarla dönmeyi canıgönülden arzu ediyoruz. Allah'ım inşallah bunları bizlere nasip edecektir. Biz de çocuklarımızın oradaki İstiklal Marşı söylemesiyle ve madalya törenleriyle işi taçlandırmak istiyoruz. Bunun için inşallah hep birlikte Cumhurbaşkanımızın verdiği destekle, bakanlarımızın vermiş olduğu katkılar ve emekler doğrultuda sporcularımız, antrenörlerimiz, kulüplerimiz ve bütün teşkilat olarak buraya hazırlandık. Buradan da inşallah en güzel şekliyle döneceğimize inanıyoruz. Onun için şimdiden herkese başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Fatih Çintimar: Madalyalarla dönmeyi canıgönülden arzu ediyoruz - Son Dakika

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