Fatih Kamuz Tunus'ta Gümüş Madalya Kazandı

Para Atletizm Tunus Grand Prix'sinde mücadele eden milli sporcu Fatih Kamuz, gümüş madalya kazandı.
Türkiye Atletizm Federasyonunun açıklamasına göre, organizasyonda milli sporcular Fatih Kamuz, Musa Elçi ve Hüseyin Mert Işık mücadele etti.
Fatih Kamuz, gülle atma F56 kategorisinde gümüş madalyanın sahibi oldu.
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