Fatih Karagümrük, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına devam ediyor. İstanbul ekibi, Mbaye Diagne 'nin ardından hücum bölgesine bir transfer daha gerçekleştirdi. Fatih Karagümrük, resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile son olarak İngiltere'nin Derby County takımında forma giyen milli oyuncu Colin Kazım Richards ile sözleşme imzaladığını duyurdu.

Kaynak: DHA

Fatih Karagümrük, Colin Kazım, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Fatih Karagümrük, Colin Kazım'ı kadrosuna kattı - Son Dakika

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