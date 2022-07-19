Fatih Karagümrük, Colin Kazım'ı kadrosuna kattı - Son Dakika
Üye Girişi

Fatih Karagümrük, Colin Kazım'ı kadrosuna kattı

19.07.2022 23:16
Fatih Karagümrük, Colin Kazım'ı kadrosuna kattı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden VavaCars Fatih Karagümrük, milli oyuncu Colin Kazım Richards'ı transfer ettiğini açıkladı.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden VavaCars Fatih Karagümrük, milli oyuncu Colin Kazım Richards'ı transfer ettiğini açıkladı.

Fatih Karagümrük, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına devam ediyor. İstanbul ekibi, Mbaye Diagne'nin ardından hücum bölgesine bir transfer daha gerçekleştirdi. Fatih Karagümrük, resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile son olarak İngiltere'nin Derby County takımında forma giyen milli oyuncu Colin Kazım Richards ile sözleşme imzaladığını duyurdu.


YORUMLAR
500
Fatih Karagümrük, Colin Kazım-Richards'ı kadrosuna dahil etti Fatih Karagümrük, Colin Kazım-Richards'ı kadrosuna dahil etti Fatih Karagümrük, yeni sezon hazırlıklarını Topuk Yaylası'nda sürdürüyor Fatih Karagümrük, yeni sezon hazırlıklarını Topuk Yaylası'nda sürdürüyor
Kaynak: DHA

Fatih Karagümrük, Colin Kazım, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fatih Karagümrük, Colin Kazım'ı kadrosuna kattı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
22:36 Küçükçekmece'de aksiyon dolu anlar: Hakkında kesinleşmiş ceza bulunan şahıs ile polisin mücadelesi nefes kesti
22:20 Türkiye'nin Stuttgart Başkonsolosluğu aracının kundaklanması sonrası Almanya'nın Ankara büyükelçisi Dışişleri Bakanlığına çağrıldı
22:14 Galatasaray transferi resmen açıkladı! Benfica'nın golcüsü Seferovic kiralık olarak kadroya katıldı
21:26 Erdoğan, Putin ve Reisi ile bir araya geldiği üçlü zirvede net konuştu: Milli güvenliğimize kast edenleri Suriye'den söküp atmakta kararlıyız
21:21 Muğla'da "Ünlülerin psikoloğu" olarak bilinen şahsın maskesi düştü! Diploması ve klinik açma yetkisi olmadığı ortaya çıktı
21:01 Yunanistan isim vermeden Türkiye'yi hedef aldı! "Bir ülke hariç herkes Rusya'ya yaptırım uyguluyor"
21:00 Erdoğan'ın İran dini lideri Hamaney'le yaptığı görüşmesinde Türk bayrağının olmaması tartışma yaratmıştı! İşin aslı sonradan ortaya çıktı
20:15 Yalova'da bir şahıs üçüncü kez ATM'leri çekiçle darmaduman etti! Polise dirense de gözaltına alınmaktan kurtulamadı
20:12 Erdoğan, Putin ile Tahran'da bir araya geldi: Buradan alacağımız netice tüm dünyayı olumlu etkileyecektir
19:33 Karısıyla cinsel ilişkiye girip hamile bıraktı, bebek hakkındaki gerçeği öğrenince kaçtı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.07.2022 23:24:35. #1.11#
SON DAKİKA: Fatih Karagümrük, Colin Kazım'ı kadrosuna kattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement