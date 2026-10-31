Fatih Karagümrük, evinde Pendikspor'a 1-0 yenilerek 13. haftayı puansız kapattı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Fatih Karagümrük, evinde Pendikspor'a 1-0 yenilerek 13. haftayı puansız kapattı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında Fatih Karagümrük, Yusuf Ziya Öniş'te Pendikspor'a 1-0 yenildi. Pendikspor'a galibiyeti getiren golü 50. dakikada Damir Hrelja atarken, Fatih Karagümrük sahasındaki maçtan puansız ayrıldı.

Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında Fatih Karagümrük, evinde karşılaştığı Pendikspor'a 1-0 mağlup oldu.

Stat: Yusuf Ziya Öniş

Hakemler: Burak Demirkıran, Samet Özkul, Salih Burak Demirel

Fatih Karagümrük: Marco Silvestri, Muhammed Sarıkaya, Davide Biraschi, Anıl Yiğit Çınar, Candan Başkale (Çağtay Kurukalıp dk. 75), Yaya Onogo (Tiago Çukur dk. 74), Manolis Siopis (Marius Tresor Doh dk. 26), Ahmed Traore, Emre Akbaba, Halis Joshua Esen (Ramazan Civelek dk. 57), Cenk Tosun

Yedekler: Batuhan Şen, Robin Yalçın, Muhammed Kadıoğlu, Dorukhan Toköz, Burhan Ersoy, Barış Kalaycı

Teknik Sorumlu: Selçuk Tarakçı

Pendikspor: Emir Dadük, Erdem Gökçe, Vinko Soldo, Ahmet Özkaya, Abifade, Mesut Özdemir, Emrah Başsan (Damir Hrelja dk. 46), Bekir Karadeniz, Hakan Yeşil (Yekta Sönmez dk. 77), Thuram (Furkan Mehmet Doğan dk. 90), Clarke-Harris (Muhammed Kiprit dk. 72)

Yedekler: Emre Koyuncu, Berkay Sülüngöz, Efehan Pekdemir, Onuralp Çakıroğlu, Adnan Uğur, Baran Demiroğlu

Teknik Direktör: Murat Şahin

Gol: Damir Hrelja (dk. 50) (Pendikspor)

Sarı kartlar: Siopis, Cenk Tosun, Yaya Onogo, Anıl Yiğit Çınar, Muhammed Sarıkaya (Fatih Karagümrük), Jonson Clarke-Harris, Vinko Soldo (Çorum FK)

Kaynak: İHA
Fatih KaragümrükPendiksporZiya ÖnişTrendyolSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sürüden ayrılan koyunun peşine düştü Hayatının sürprizini yaşadı Sürüden ayrılan koyunun peşine düştü! Hayatının sürprizini yaşadı
Evrim Alasya ve Emre Kınay’ın tiyatro oyununda dikkat çeken anlar Evrim Alasya ve Emre Kınay’ın tiyatro oyununda dikkat çeken anlar
Fenerbahçe’nin istediği hocadan sürpriz çıkış İşte söyledikleri Fenerbahçe'nin istediği hocadan sürpriz çıkış! İşte söyledikleri
Batman’da üretiliyor, dünya kullanıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan kürsüden açıkladı Batman'da üretiliyor, dünya kullanıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan kürsüden açıkladı
Televizyon dünyasında kriz büyüyor Bir dizi daha yayınlanmayacak Televizyon dünyasında kriz büyüyor! Bir dizi daha yayınlanmayacak
Otomobilin çarptığı yaban domuzunu ipten kementle çekmeye çalıştı, uzman uyardı Otomobilin çarptığı yaban domuzunu ipten kementle çekmeye çalıştı, uzman uyardı
19:00
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile ortak basın toplantısında konuşuyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile ortak basın toplantısında konuşuyor.
18:15
Bursaspor 3 golle kazandı ancak Iheanocho’nun tarihi rekoru sona erdi
Bursaspor 3 golle kazandı ancak Iheanocho'nun tarihi rekoru sona erdi
18:09
Kocaelispor ve Çaykur Rizespor yenişemedi
Kocaelispor ve Çaykur Rizespor yenişemedi
18:02
Mason Greenwood Göztepe maçında kadroda yok İşte sebebi
Mason Greenwood Göztepe maçında kadroda yok! İşte sebebi
17:57
Canlı anlatım: Maçta heyecan çok yüksek
Canlı anlatım: Maçta heyecan çok yüksek
16:22
Sarıgül soruşturmasında yeni ifade Gençlik kampına katılan şüpheliden taciz iddiası
Sarıgül soruşturmasında yeni ifade! Gençlik kampına katılan şüpheliden taciz iddiası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.10.2026 19:14:05. #7.12#
SON DAKİKA: Fatih Karagümrük, evinde Pendikspor'a 1-0 yenilerek 13. haftayı puansız kapattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android