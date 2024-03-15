Fatih Karagümrük ile Konyaspor Arasındaki Maçta İlk Yarıyı Konyaspor 1-0 Önde Tamamladı

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Fenerbahçe maçı öncesi basın mensuplarıyla iftar yemeğinde bir araya geldi

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Fenerbahçe maçı öncesi basın mensuplarıyla iftar yemeğinde bir araya geldi. Avcı, yapılan iftar sonrası basın mensuplarıyla sohbet ederek gelecek sezonun planlamasını yaptıklarını ve transfer çalışmalarının hızla devam ettiğini belirtti. Ayrıca, Alanyaspor maçında yaşanan hata ve Fenerbahçe maçıyla ilgili konuşmadan kaçındı.