Üye Girişi
Fatih Karagümrük ile Sivasspor 6. randevuda - Son Dakika

Fatih Karagümrük ile Sivasspor 6. randevuda

19.02.2022 10:47
Fatih Karagümrük ile Sivasspor 6. randevuda

DG Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Fatih Karagümrük ile 6. kez rakip olacak.

DG Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Fatih Karagümrük ile 6. kez rakip olacak.

Fatih Karagümrük ile Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında yarın oynanacak olan maçla birlikte 6. defa karşı karşıya gelecek. İki takım yarın oynayacakları maçla birlikte tarihinde 6. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasındaki rekabette geride kalan 5 maçtan 4'ünü Sivasspor kazanırken, 1 maç da berabere sonuçlandı. İstanbul temsilcisinin ise rakibine karşı hiç üstünlüğü bulunmuyor.

Lig maçlarında Sivasspor'un 11 golüne, Fatih Karagümrük 3 golle yanıt verdi. İki takım en son bu sezonunun ilk devresinde karşılaşmış ve müsabaka Sivasspor'un 4-0 galibiyeti ile sona ermişti.

Sivasspor ile Fatih Karagümrük arasındaki maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

2004-2005 Sezonu (TFF 1. Lig)

Karagümrük-Sivasspor: 2-3

Sivasspor-Karagümrük: 2-0

2020-2021 Sezonu (Süper Lig)

Karagümrük-Sivasspor: 1-1

Sivasspor-Karagümrük: 1-0

2021-2022 Sezonu (Süper Lig)

Sivasspor-Karagümrük: 4-0 - SİVAS

YORUMLAR
500
Fatih Karagümrük ile Sivasspor 6. randevuda Fatih Karagümrük ile Sivasspor 6. randevuda Sivasspor, Karagümrük maçı hazırlıklarını tamamladı Sivasspor, Karagümrük maçı hazırlıklarını tamamladı Fatih Karagümrük, Süper Lig'de yarın Sivasspor'u konuk edecek Fatih Karagümrük, Süper Lig'de yarın Sivasspor'u konuk edecek

Spor Toto Süper Lig, Fatih Karagümrük, Karagümrük, Sivasspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Fatih Karagümrük ile Sivasspor 6. randevuda - Son Dakika Spor


Son Dakika Haberleri
10:46 KDV indiriminden önce yumurtaya zam yapılmıştı! Bakanlık müfettişleri dedekif gibi zammı araştıracak
10:44 Adriana Lima 40 yaşında üçüncü bebeğine hamile! Video ile duyurdu
10:38 Ferdi kalmak istiyor ama... Fenerbahçe hala kontrat önermedi! Amcası konuştu
10:36 Rus yanlısı iki bölgede seferberlik hali! Donetsk ve Lugansk'ta yetişkin erkeklerin ülkeden ayrılmaları yasaklandı
10:23 Öfkeli anne, 6 bin TL'ye yakın ceza yiyen oğluna çakar lamba ile saldırdı
10:15 Bakırköy'deki çatışma ile ilgili sıcak gelişme! Sarallar'ın 9 üyesi gözaltına alındı
10:07 90 yaşındaki adam sokakta bir kadınla birlikte oldu! İşte o anlar ve sonrasında yaşananlar
10:05 Estetik mucizesi! Mika Raun estetikle öyle değişti ki, takipçileri bile tanıyamadı
09:59 Skandala devam! Netflix belgeselinde Türkiye'nin doğusu Ermenistan olarak gösterildi!
09:51 Hırsızlık için girmişlerdi! Kendilerine polis süsü verdiler! Direnen ev sahibini önce kelepçelediler, sonra da katlettiler
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2022 10:55:11. #1.12#
SON DAKİKA: Fatih Karagümrük ile Sivasspor 6. randevuda - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement