Fatih Karagümrük Konyaspor ile Karşılaşıyor

Fatih Karagümrük, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında yarın TÜMOSAN Konyaspor'la deplasmanda karşılaşacak.

MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 14.30'da başlayacak. Karşılaşmayı, hakem Oğuzhan Aksu yönetecek.

Ligde oynadığı 28 maçta 5 galibiyet, 5 beraberlik ve 18 mağlubiyet yaşayan Fatih Karagümrük, 20 puanla son sırada bulunuyor. Son 4 maçında 7 puan toplayan kırmızı-siyahlı takım, rakipleriyle arasındaki puan farkını azaltmayı başardı.

Fatih Karagümrük'te Zecorner Kayserispor deplasmanında gördüğü kırmızı kart nedeniyle 2 maç ceza alan Matias Kranevitter, yarın forma giyemeyecek. Kırmızı-siyahlı ekipte Ivo Grbic ve Ricardo Esgaio ise kart ceza sınırında. Bu iki futbolcu, yarınki mücadelede kart görmeleri durumunda bir sonraki hafta yapılacak ikas Eyüpspor mücadelesinde oynayamayacak.

İki takımın ligin ilk yarısındaki mücadelesini Fatih Karagümrük sahasında 2-0 kazanmıştı.