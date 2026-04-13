Trump: İran hiçbir zaman nükleer silaha sahip olamayacak

Üye Girişi
Son Dakika Logo

Haberin Videosunu İzleyin
13.04.2026 19:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Haber Videosu

ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz'de İran'a giden ve İran'dan gelen gemilere abluka uygulanmaya başlanmasının ardından yeni açıklama geldi. İran'ı bir kez daha tehdit eden Trump, "Bunu yazın. İran hiçbir zaman nükleer silaha sahip olamayacak, asla yapamayacaklar. Aksi halde anlaşma yapmayacağız." dedi.

TRUMP: İRAN NÜKLEERDEN VAZGEÇMEZSE ANLAŞMA OLMAZ"

ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'ndaki gemi ablukasının başlamasının ardından İran’a yönelik tehditlerini sürdürdü. Trump, yaptığı açıklamada İran'ın nükleer programına asla izin vermeyeceklerini vurgulayarak, "Bunu bir kenara yazın; İran hiçbir zaman nükleer silaha sahip olamayacak. Aksi takdirde bir anlaşma masasına oturmayacağız," ifadelerini kullandı.

Trump, İran’ın kendilerini aradığını belirterek, "Anlaşma yapmayı çok istiyorlar" dedi. Trump sözlerini şu şekilde sürdürdü: Bir ablukamız var. Hiçbir iş yapamıyorlar. İran hiçbir şekilde iş yapamıyor ve bunu böyle tutacağız. Şu anda herhangi bir çatışma yok. Dün Hürmüz Boğazı’ndan 34 gemi geçti."

"GEMİLER ABLUKAYA YAKLAŞIRSA ORTADAN KALDIRILACAK

Öte yandan Trump bir önceki açıklamasında, "Bu gemilerden herhangi biri ablukamıza yaklaşırsa, denizde teknelerle uyuşturucu kaçakçılarına karşı kullandığımız aynı imha sistemiyle derhal ortadan kaldırılacaklardır. Hızlı ve acımasızdır." dedi.

"İRAN DONANMASI DENİZİN DİBİNDE"

Trump açıklamalarını şu şekilde sürdürdü: "İran donanması denizin dibinde, tamamen yok edilmiş durumda - 158 gemi. Vuramadığımız şey ise "hızlı saldırı gemisi" dedikleri az sayıdaki gemileri. Çünkü onları büyük bir tehdit olarak görmedik.

ABD'ye okyanus veya deniz yoluyla giren uyuşturucuların %98,2'si durduruldu. Bu konuya gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederim."

ABLUKADA ABD NE YAPACAK?

ABD ordusu ablukanın başlamasından kısa bir süre önce bölgedeki denizcilere bir not gönderdi. Notta, "Abluka altındaki bölgeye izinsiz giren veya çıkan herhangi bir gemi, durdurulmaya, yönlendirilmeye ve ele geçirilmeye tabidir" denildi.

Açıklamada, Umman Körfezi ve Hürmüz Boğazı'nın doğusundaki Arap Denizi'nde abluka uygulanacağı, abluka altındaki bölgeye izinsiz giren veya bu bölgeden ayrılan her türlü gemi; durdurma, rota değiştirme ve alıkoyma işlemlerine tabi olacağı duyuruldu.

Ablukanın bayrak ayrımı gözetmeksizin tüm gemi trafiği için geçerli olacağı açıklanırken Hürmüz Boğazı üzerinden İran dışındaki varış noktalarına giden veya bu noktalardan gelen tarafsız transit geçişlerin engellemeyeceği vurgulandı.

Tarafsız gemilerin, kaçak kargo bulunup bulunmadığının tespiti amacıyla “ziyaret ve arama” yani denetlemeye tabi tutulabileceği, gıda, tıbbi malzeme ve diğer temel ihtiyaçları içeren insani yardımlara, denetime tabi tutulmak kaydıyla izin verileceği açıklandı.

MÜZAKEREDEN SONUÇ ÇIKMAMIŞTI

Washington ve Tahran yönetimleri, Pakistan aracılığıyla İslamabad'da müzakereler yürütmüştü.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Pakistan'ın başkenti İslamabad'da İran ile yapılan doğrudan müzakerelerin "bir anlaşmaya varılamadan" sona erdiğini açıklamıştı.

İran medyasında, İslamabad'daki Tahran-Washington görüşmelerinde ortak çerçeveye ve anlaşmaya varılamamasının nedeninin ABD'nin aşırı talepleri olduğu öne sürülmüştü.

Güncel, Dünya, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.04.2026 20:53:58. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.