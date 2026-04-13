ABD ordusu: İran limanlarına saat 17.00’den itibaren abluka başlatılacak

ABD ile İran arasında Pakistan’ın başkenti İslamabad'da 21 saat süren kritik müzakerelerden sonuç çıkmadı. Görüşmelerin anlaşma sağlanamadan sona ermesinin ardından ABD Başkanı Donald Trump, ABD Donanmasının Hürmüz Boğazı'nı abluka altına alma sürecini başlatacağını söyledi. Trump, “Herkesin girmesine izin verilen, herkesin çıkmasına izin verilen bir temele ulaşacağız. Ayrıca İranlıların boğaza döşediği mayınları imha etmeye başlayacağız" ifadelerini kullandı.

ABD ORDUSU SAAT VERDİ

Trump'ın tehdidinin ardından ABD ordusundan tarih ve saat geldi. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Türkiye saati ile (TSİ) 17.00'den itibaren İran limanlarına giren veya bu limanlardan çıkan tüm gemilere yönelik deniz ablukası başlatacağını duyurdu

"CENTCOM güçleri, Başkan’ın (Donald Trump) talimatına uygun olarak, 13 Nisan saat 10.00’da (ABD Doğu Saati) İran limanlarına giren ve çıkan tüm deniz trafiğine yönelik abluka uygulamaya başlayacaktır." ifadesine yer verilen açıklamada, söz konusu deniz ablukasının, Basra Körfezi ve Umman Körfezi’ndekiler dahil tüm İran limanlarına ve kıyı bölgelerine giren veya buradan ayrılan bütün ülkelerin gemilerine karşı "tarafsız şekilde" uygulanacağı vurgulandı.

Açıklamada ayrıca, CENTCOM güçlerinin, Hürmüz Boğazı'ndan geçerek İran dışındaki limanlara giden veya bu limanlardan gelen gemilerin seferlerinin ise engellenmeyeceği kaydedildi.

TRUMP: BİZE VEYA BARIŞÇIL GEMİLERE ATEŞ EDEN HERHANGİ BİR İRANLI CEHENNEME GÖNDERİLECEK

ABD Başkanı Donald Trump, sonuç çıkmayan müzakerelerin ardından yaptığı ilk açıklamada İran’a yönelik yeni bir tehditte bulundu. ABD Donanmasının Hürmüz Boğazı'nı abluka altına alma sürecini başlatacağını belirten Trump, “Herkesin girmesine izin verilen, herkesin çıkmasına izin verilen bir temele ulaşacağız. Ayrıca İranlıların boğaza döşediği mayınları imha etmeye başlayacağız. Bize veya barışçıl gemilere ateş eden herhangi bir İranlı cehenneme gönderilecek” ifadelerini kullandı.

İRAN’DAN TRUMP’IN TEHDİDİNE İLK YANIT: HERHANGİ BİR YANLIŞ HAMLE ÖLÜMCÜL BİR GİRDABA HAPSEDECEK

Trump’ın söz konusu tehdidine İran cephesinden ilk yanıt ise Devrim Muhafızları Ordusu’ndan geldi. Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Hürmüz Boğazı'na ilişkin görüntüler paylaştı. Paylaşılan görüntülerde bir insansız hava aracının (İHA) Hürmüz Boğazı üzerinde gözlem yaptığı görüldü. Görüntülerle birlikte yayımlanan açıklamada ise "Tüm trafik, silahlı kuvvetlerin kontrolü altında. Yapılacak herhangi bir yanlış hamle, düşmanı Hürmüz Boğazı'nda ölümcül bir girdaba hapsedecek." ifadeleri kullanıldı.

"BOĞAZA YAKLAŞAN HERHANGİ BİR ASKERİ GEMİ ATEŞKES İHLALİ SAYILACAK"

İran Devrim Muhafızları tarafından yapılan ikinci bir açıklamada ise "DMO Deniz Kuvvetleri, bazı düşman yetkililerin asılsız iddialarının aksine, Hürmüz Boğazı’nın akıllı bir şekilde kontrol ve yönetim altında olduğunu ve belirlenen kurallar çerçevesinde zararsız sivil gemilerin geçişine açık olduğunu bildirmektedir. Ancak hangi gerekçeyle olursa olsun Hürmüz Boğazı’na yaklaşmak isteyen askeri gemilerin bu girişimi ateşkes ihlali sayılacak ve sert şekilde karşılık verilecektir" denildi.

“SAVAŞIRSANIZ SAVAŞIRIZ, MANTIKLA YAKLAŞIRSANIZ MANTIKLA KARŞILIK VERİRİZ"

Müzakerelerin, "çok yoğun, ciddi ve zorlu" geçtiğini aktaran Kalibaf, ABD tarafına güvenmediklerini baştan söylediklerini, çünkü 2 defa müzakerelerin ortasında kendilerine saldırı yapıldığını belirtti. Kalibaf, 20 saatten fazla süren görüşmeler gerçekleştirdikleri için İran heyetine teşekkür ederek, ABD Başkanı Donald Trump tarafından yapılan tehditlerin İran halkı üstünde bir etkisinin olmadığını ve bunu ispatladıklarını ifade etti.

"Eğer ABD kendisi için bir çıkış yolu bulmak istiyorsa, tek bir yol var, o da karar vermek ve İran halkının güvenini kazanmaktır." diyen Kalibaf, ABD'ye şöyle seslendi: "Eğer savaşırsanız savaşırız ve eğer mantıkla yaklaşırsanız, biz de mantıkla karşılık veririz. Hiçbir tehdide boyun eğmeyeceğiz. İrademizi bir kez daha sınayacak olurlarsa, onlara daha büyük bir ders vereceğiz."

21 SAATLİK GÖRÜŞMELERDEN SONUÇ ÇIKMADI

ABD ile İran arasında Pakistan’ın başkenti İslamabad'da 21 saat süren kritik müzakerelerden sonuç çıkmadı. ABD tarafı, İran’a nükleer programını tamamen sonlandırmasını içeren bir teklif sundu. Tahran ise bu talebi reddederek kendi önerisini masaya koydu. Tarafların karşılıklı geri adım atmamasıyla müzakereler çıkmaza girdi. ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance, “Kırmızı çizgilerimizi net şekilde ortaya koyduk, ancak İran bu şartları kabul etmemeyi tercih etti” diyerek sürecin neden tıkandığını özetledi. İran medyasında ise İslamabad'daki Tahran-Washington görüşmelerinde ortak bir çerçeveye ve anlaşmaya varılamamasının nedeninin, ABD'nin aşırı talepleri olduğu öne sürüldü.

ASKERİ BASKI SONUÇ VERMEDİ

Şubat ayında Cenevre’de sonuçsuz kalan görüşmelerin ardından ABD’nin İran’a yönelik başlattığı geniş çaplı saldırılar da beklenen sonucu vermedi. Pentagon verilerine göre 13 binden fazla hedefin vurulduğu 38 günlük operasyonlara rağmen İran geri adım atmadı. Tahran yönetimi, askeri baskının kararlarını değiştirmeyeceğini açıkça ortaya koydu.

İRAN’DAN KARARLILIK MESAJI

İran Dışişleri Bakanlığı, görüşmelerin ardından yaptığı açıklamada, ülkenin nükleer programına ilişkin geri adım atmayacağını vurguladı. Açıklamada, “Ulusumuzun çıkarlarını ve haklarını savunma konusundaki kararlılığımız daha da güçlendi” denildi. ran, nükleer faaliyetlerin tamamen sonlandırılmasına yönelik talepleri egemenlik hakkı kapsamında değerlendirerek reddetti.

KRİZİN MERKEZİNDE HÜRMÜZ BOĞAZI VAR

Görüşmelerin en kritik başlıklarından biri Hürmüz Boğazı oldu. İran, boğazın kontrolü ve güvenliğini öncelikli gündem maddesi haline getirirken, ABD ile bu konuda da uzlaşı sağlanamadı. Uzmanlara göre olası bir çatışma, küresel enerji piyasalarını derinden sarsabilir. Daha önce Hürmüz Boğazı’nda yaşanan krizlerde petrol arzının yaklaşık yüzde 20’sinin kesintiye uğraması, dünya genelinde ciddi ekonomik dalgalanmalara yol açmıştı.

MASADA İKİ SEÇENEK: UZUN MÜZAKERE YA DA SAVAŞ

The New York Times’ın analizine göre, ABD yönetimi ya İran’la yıllar sürebilecek yeni bir müzakere sürecine girecek ya da Hürmüz Boğazı’nın kontrolünü de kapsayan geniş çaplı bir çatışma riskini göze alacak. Tarafların mevcut pozisyonlarını koruması, kısa vadede yeni bir uzlaşı ihtimalini zayıflatırken, bölgedeki gerilimin süreceğine işaret ediyor.