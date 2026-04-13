İspanya Başbakanı Sanchez\'in eşinin başı dertte! Dört ayrı suçtan iddianame hazırlandı

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez’in eşi Begona Gomez hakkında; nüfuz ticareti, yolsuzluk, zimmet ve kamu fonlarını kötüye kullanma suçlamalarıyla resmi iddianame hazırlandı.
Bloomberg'de yer alan habere Madrid’deki mahkeme tarafından yürütülen soruşturmada, Begona Gomez’in Başbakanlık makamının gücünü kullanarak özel şirketlere ve kendisine haksız kazanç sağladığı iddia ediliyor.
Başbakan Sanchez ise suçlamaların siyasi amaçlı olduğunu savundu. Özellikle Sanchez'in son dönemde ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarına gösterdiği sert tepki ile bu davanın zamanlaması, İspanyol kamuoyunda büyük bir siyasi tartışma başlattı.
