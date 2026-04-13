Üye Girişi
Son Dakika Logo

İspanya Başbakanı Sanchez'in eşinin başı dertte! Dört ayrı suçtan iddianame hazırlandı

13.04.2026 19:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran'a saldırıları nedeniyle ABD'ye sert tepki gösteren İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in eşi Begona Gomez, ülkesindeki suçlamalar nedeniyle başı derde girdi. Begona Gomez hakkında zimmete para geçirme, nüfuz ticareti, ticari yolsuzluk, fonları kötüye kullanma nedeniyle dört ayrı suçtan iddianame hazırlandı.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in eşi Begona Gomez hakkında; nüfuz ticareti, yolsuzluk, zimmet ve kamu fonlarını kötüye kullanma suçlamalarıyla resmi iddianame hazırlandı.

GOMEZ, DÖRT AYRI SUÇLAMAYLA KARŞI KARŞIYA

Bloomberg'de yer alan habere Madrid’deki mahkeme tarafından yürütülen soruşturmada, Begona Gomez’in Başbakanlık makamının gücünü kullanarak özel şirketlere ve kendisine haksız kazanç sağladığı iddia ediliyor. 

Başbakan Sanchez ise suçlamaların siyasi amaçlı olduğunu savundu. Özellikle Sanchez'in son dönemde ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarına gösterdiği sert tepki ile bu davanın zamanlaması, İspanyol kamuoyunda büyük bir siyasi tartışma başlattı. 

Güncel, Dünya, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Ferruh Şekerci Ferruh Şekerci:
    israil ve uşakları devrede 85 0 Yanıtla
  • Apple User Apple User:
    ABD’nin istediğini yapmazsan başına gelecekleri biliyorsun 58 1 Yanıtla
  • Ömer Yıldız Ömer Yıldız:
    Soğan ekmek yeriz reisi yedirmeyiz. HüloouuuuuoooğğğğğĞğ 3 3 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.04.2026 20:57:50. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.