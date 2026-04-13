16 yaşındaki çocuk demir sopalarla darbedildi
16 yaşındaki çocuk demir sopalarla darbedildi

13.04.2026 19:30
İstanbul Bayrampaşa'da 16 yaşındaki bir çocuk, sokak ortasında demir sopalarla feci şekilde darbedildi. Aldığı darbelerin ardından beyin kanaması geçiren çocuğun kaldırıldığı hastanede yaşam mücadelesi verdiği öğrenilirken olayla ilgili 2 şüphelinin tutuklandığı bildirildi.

İstanbul Bayrampaşa'da 16 yaşındaki çocuk sokak ortasında demir sopalarla darbedildi.

SEBEP: YAN BAKMA

Olay, dün Bayrampaşa Yıldırım Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, daha önceden ‘yan bakma’ nedeniyle aralarında husumet bulunan E.C.B. (20) ve K.T.S. (17) ile M.M. (16) yolda karşılaştı. Çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. E.C.B. ve K.T.S.'nin demir sopalarla darbettiği M.M. yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerce M.M. hastaneye kaldırılırken, 2 şüpheli gözaltına alındı.

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞMIŞLAR

Öte yandan gençlerin 16 yaşındaki çocuğu darbettikleri anları sosyal medya hesaplarından paylaştıkları ortaya çıktı.

CEZAEVİNİ BOYLADILAR

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

Kaynak: İHA

    Yorumlar (2)

  • seyit8682 seyit8682:
    hayret adlı kontrol Le serbest kalmamışlsrmı 44 3 Yanıtla
  • serkan ipek serkan ipek:
    iki aya kalmaz cikarlar 13 3 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
20:03
Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda 8 tutuklama! Aralarında eski hakem Elif Karaarslan da var
Trump: İran hiçbir zaman nükleer silaha sahip olamayacak
Erzincan'da 4 büyüklüğünde deprem
İspanya Başbakanı Sanchez'in eşinin başı dertte! Dört ayrı suçtan iddianame hazırlandı
Emniyette güçlü değişim kapıda: Kararnameye "NATO Zirvesi" ayarı
İstanbul'da özel halk otobüsü şoförleri ayaklandı: Ücretsiz binişe izin vermeyeceğiz
Trump'tan ablukanın başlaması sonrası ilk mesaj
Çin'den ABD'ye abluka resti: İran ile ticaret anlaşmamız var, iç işlerimize karışmayın
Verilen süre doldu, ABD'nin Hürmüz ablukası başladı
Motorine indirim geldi
