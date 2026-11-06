Fatih Karagümrük, Salvatore Bocchetti'yi teknik direktör olarak göreve getirdi

Fatih Karagümrük, Salvatore Bocchetti'yi teknik direktör olarak göreve getirdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Fatih Karagümrük, teknik direktörlük için Salvatore Bocchetti ile sözleşme imzalandığını duyurdu. Açıklamada, Milan, Genoa, Rubin Kazan ve Spartak Moskova'da forma giyen Bocchetti'nin Verona ve Monza'yı çalıştırdığı, kendisine başarılı sezon dilendiği belirtildi.
Fatih Karagümrük Kulübü, teknik direktörlük görevi için Salvatore Bocchetti ile sözleşme imzalandığını duyurdu.
Kırmızı-siyahlı kulübün açıklamasında, "Kulübümüz, Teknik Direktör Salvatore Bocchetti ile sözleşme imzaladı. Futbolculuk kariyerinde Milan, Genoa, Rubin Kazan ve Spartak Moskova gibi kulüplerde forma giyen Bocchetti, teknik direktörlük kariyerinde ise Serie A ekiplerinden Verona ve Monza'yı çalıştırdı. Salvatore Bocchetti'ye ailemize hoş geldin diyor, başarılı bir sezon diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Kaynak: AA
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