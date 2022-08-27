Fatih Karagümrük'te 4 değişiklik

Fatih Karagümrük, Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Ankaragücü'nü ağırlıyor. Kırmızı-siyahlılarda Teknik Direktör Andrea Pirlo, son oynadıkları Beşiktaş maçının 11'ine göre Ankaragücü karşısında 4 değişiklik yaptı. Pirlo, Davide Biraschi, Burak Bekaroğlu , Levent Mercan ve Ahmed Musa'nın yerine Salih Dursun , Rayyan Baniya, Jimmy Durmaz ve Ebrima Colley'e görev verdi.

Kaynak: İHA

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