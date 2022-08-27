Fatih Karagümrük'te 4 değişiklik - Son Dakika
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Fatih Karagümrük'te 4 değişiklik

27.08.2022 19:24
Fatih Karagümrük'te 4 değişiklik

Fatih Karagümrük'te Teknik Direktör Andrea Pirlo, son oynadıkları Beşiktaş maçının 11'ine göre Ankaragücü karşısında 4 değişiklik yaptı.

Fatih Karagümrük'te Teknik Direktör Andrea Pirlo, son oynadıkları Beşiktaş maçının 11'ine göre Ankaragücü karşısında 4 değişiklik yaptı.

Fatih Karagümrük, Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Ankaragücü'nü ağırlıyor. Kırmızı-siyahlılarda Teknik Direktör Andrea Pirlo, son oynadıkları Beşiktaş maçının 11'ine göre Ankaragücü karşısında 4 değişiklik yaptı. Pirlo, Davide Biraschi, Burak Bekaroğlu, Levent Mercan ve Ahmed Musa'nın yerine Salih Dursun, Rayyan Baniya, Jimmy Durmaz ve Ebrima Colley'e görev verdi.

Karagümrük, Beşiktaş karşısına Emiliano Viviano, Salih Dursun, Rayyan Baniya, Ibrahim Dresevic, Caner Erkin, Magomed Ozdoev, Otabek Shukurov, Jimmy Durmaz, Ebrima Colley, Mbaye Diagne ve Fabio Borini 11'i ile çıktı. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Fatih Karagümrük, Andrea Pirlo, Ankaragücü, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fatih Karagümrük'te 4 değişiklik - Son Dakika

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